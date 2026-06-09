Una dintre știrile importante ale zilei a fost legată de ancheta pe care a deschis-o DNA, după plângerea penală formulată de fostul președinte al ADR, Dragoș Vlad, demis de Guvernul Bolojan. Totul se învârte în jurul încheierii unor contracte cu grupul german Schwarz, despre care Dragoș Vlad a susținut că s-au „donat” preferențial, prin încălcarea legii. Pe lista celor ce vor fi chemați la DNA se află și numele consilierei personale a Oanei Gheorghiu, Mădălina Georgiana Marcu.

Dragoș Vlad a susținut și înainte de a fi demis și după, că vicepremierul Oana Gheorghiu, ministrul Economiei Irinel Darău și actualul șef al ADR, Aurel-Cătălin Giulescu, ar fi exercitat presiuni asupra sa ca să încalce legea privind achizițiile publice.

În declarațiile sale și în plângerea depusă la DNA, fostul președinte al Agenției pentru Digitalizare (ADR) a susținut că aceste presiuni venite de la cabinetul vicepremierului Oana Gheorghiu s-au făcut pentru a facilita încheierea unor contracte cu grupul german Schwarz.

La acest moment, procurorii DNA analizează documente oficiale, schimburi de e-mailuri între instituții, corespondența purtată de consiliera personală a vicepremierului, Mădălina Marcu, privind întâlnirile cu reprezentanții Schwarz, precum și comunicările dintre cabinetul vicepremierului și cel al ministrului Economiei, Irineu Darău, a informat Gândul.ro.

În atenția anchetatorilor se află și stenograma unei întâlniri ce a avut loc la 19 ianuarie 2026 cu reprezentanții Schwarz. La discuții ar fi participat ministrul Darău, directorul ADR de la acea vreme, Dragoș Vlad, reprezentanți ai STS, consilierii Raul Gutin, Mădălina Marcu și Mircea Stoian din cadrul Ministerului Economiei, precum și actualul președinte al ADR, Cătălin Giulescu, conform aceleași surse.

Cine e consiliera Oanei Gheorghiu, implicată în afacerea cu contracte de achiziții

Mădălina Marcu provine din lumea ONG-urilor cu proiecte în scop caritabil. Are o experiență de circa 20 de ani în acest domeniu. În ultimii ani, odată cu dezvoltarea tehnologiei digitale, a fost prezentată drept consilier de filantropie inteligentă, fiind director de Dezvoltare Resurse la ARC, o organizație care strânge bani în România pentru dezvoltarea unor proiecte, de cele mai multe ori ale altor asociații.

Mădălina Marcu a fost Director de Dezvoltare Resurse. Rolul ei era „să mobilizeze resurse (fundraising) pentru activitatea ARC, să creeze relații cu donatorii și oameni care ar putea susține misiunea organizației, să reprezinte organizația în procesele de advocacy, media, evenimente care pot afecta organizația, sectorul ONG-urilor sau domeniul filantropiei”, se scrie într-o notă de prezentare.

Din această poziție s-a cimentat o prietenie cu lideri ai unor ONG-uri, mai ales cu Oana Gheorghiu și cu Vlad Voiculescu. Mădălina Marcu a oferit consultanță donatorilor individuali și antreprenorilor interesați de investiția în comunitate. După cum se știe din media, asociațiile Dăruiește viață și Magic Camp au colectat milioane de euro de la companii care și-au donat 20% din profit.

Se poate vorbi de trafic de influență în proiectele caritabile?

Din poziția de consilier în filantropie strategică, Mădălina Marcu a ghidat donatorii (sponsorii financiari) pentru a găsi oamenii sau organizațiile pe care vor să le sprijine. Așa era prezentată la conferințe și în interviuri din presă pe teme legate de societatea civilă și acțiunile de filantropie. Și chiar era profesionistă în ceea ce făcea, până la un moment dat, când a intrat în vârtejul unor oameni care căpătaseră putere politică, după anul 2015.

Întrebată într-un interviu despre satisfacțiile jobului pe care îl are, Mădălina Marcu spune:

„Nu v-aș recomanda niciodată să susțineți o familie sau un caz individual. Încercați să găsiți o organizație care ar putea să îi ofere suport și să îl sprijiniți prin organizație. Și vă spun asta pentru că oricât de frumoși și deștepți și buni sunteți, nu aveți atâta putere încât să ajutați un om. Aveți suficientă putere cât să găsiți cele mai bune mecanisme ca să nu irosiți resurse”, a fost mereu mesajul Mădălinei Marcu către sponsorii de la care se puteau obține donații pentru ONG-urile pe care le favoriza prin asociația ARC.

Această declarație a apărut în anul 2017 pe site-ul dor.ro. Sunt mai multe ONG-uri care ajutau copii cu boli grave sau provenind din medii defavorizate, sau bătrâni aflați în situații critice și care s-au confruntat cu stoparea unor sponzorizări în urma acestui tip de mesaj, invocat de Mădălina Marcu, de Oana Gheorghiu și alte persoane din grupul lor de influență care strângeau fonduri pentru construirea unui spital, a unor campusuri, dotări diverse.

Chiar dacă în mediul caritabil s-a vorbit despre această barieră venită din partea ARC, a Asociației Dăruiește viață (Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu), a Magic Camp (Vlad Voiculescu), nimeni nu a putut lua o poziție oficială, neexistând alte dovezi decât vorbele donatorilor. Concret se poate vedea doar în documente, că marii sponsori și-au îndreptat donațiile către aceste ONG-uri ca să „nu-și irosească resursele”.