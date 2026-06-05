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Diplomat francez, condamnat la 20 de ani de închisoare într-un stat african. Ce acuzații i se aduc

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Diplomat francez, condamnat la 20 de ani de închisoare într-un stat african. Ce acuzații i se aducJustitie. Sursă foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Un funcționar al Ambasadei Franței din Mali a fost condamnat de un tribunal din această țară la 20 de ani de închisoare pentru fapte considerate de autorități drept o amenințare la adresa securității statului. Decizia, anunțată vineri și confirmată de surse judiciare citate de AFP, amplifică tensiunile dintre Bamako și Paris, pe fondul relațiilor deteriorate dintre cele două state.

Diplomat francez, condamnat la 20 de ani de închisoare într-un stat african

Instanța din Mali l-a condamnat pe cetățeanul francez Yann V. la 20 de ani de închisoare, după ce acesta a fost acuzat că ar fi desfășurat activități în beneficiul serviciilor de informații franceze.

Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, tribunalul a dispus interzicerea accesului acestuia pe teritoriul statului african pentru o perioadă de 20 de ani și plata unei amenzi de aproximativ 5.400 de euro. Informațiile au fost confirmate pentru AFP de trei surse judiciare.

Diplomatul francez, acuzat că a acționat în interesul serviciilor secrete

Funcționarul francez a fost arestat în august 2025, iar autoritățile maliene au susținut că acesta desfășura activități de spionaj.

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Potrivit acuzațiilor formulate de autoritățile de la Bamako, bărbatul ar fi fost implicat în acțiuni îndreptate împotriva securității statului și ar fi avut legături cu persoane suspectate că pregăteau o tentativă de răsturnare a regimului militar aflat la putere.

Anchetatorii susțin că acesta a fost surprins în compania mai multor ofițeri malieni despre care se credea că pregăteau o lovitură de stat împotriva conducerii actuale.

Mali

Mali © Mohammed Sohail Khan | Dreamstime.com

Franța respinge acuzațiile formulate de regimul de la Bamako

Autoritățile franceze au contestat acuzațiile și au transmis că funcționarul își desfășura activitatea în cadrul unei misiuni oficiale.

„Agentul nostru face obiectul unei proceduri judiciare bazate pe acuzații nefondate”, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Paris.

Ministerul francez a respins orice implicare în acțiuni de destabilizare a statului african.

„Oficialul nostru desfășura o misiune de cooperare în domeniul securității și, în niciun caz, Franța nu a participat, direct sau indirect, la destabilizarea Maliului”, se mai arată în comunicat.

Relațiile dintre Mali și Franța s-au deteriorat după preluarea puterii de către armată

Condamnarea intervine într-un context tensionat între cele două state. Mali, fostă colonie franceză, este condusă de o juntă militară după lovitura de stat din 2021, în frunte cu generalul Assimi Goïta.

În ultimii ani, autoritățile de la Bamako au criticat în repetate rânduri statele occidentale și au acuzat existența unor tentative externe de destabilizare a țării.

Mali se confruntă cu probleme de securitate încă din 2012, pe fondul atacurilor grupărilor afiliate Al-Qaida și organizației Statul Islamic, dar și al activităților desfășurate de grupări criminale locale.

Sub conducerea actualului regim militar, statul african și-a redus cooperarea cu Franța și alte țări occidentale, orientându-se către relații mai apropiate cu Rusia.

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