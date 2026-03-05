Profesor din București, agresiune asupra copiilor. A fost chemată poliția

Poliția Capitalei a deschis o anchetă după ce mai mulți părinți au reclamat un cadru didactic pentru comportament agresiv față de elevii unei școli speciale din Sectorul 4, informează un comunicat oficial al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB). Sesizările au fost transmise inițial prin apel la 112, ulterior fiind depuse plângeri scrise.

Incidentul ar fi avut loc pe 4 martie 2026, iar persoanele care au reclamat situația susțin că profesorul ar fi manifestat agresiune verbală și posibil fizică față de mai mulți minori, în cadrul activităților educative desfășurate în unitatea de învățământ special.

Imediat după primirea sesizărilor, polițiști din cadrul Secției 26 Poliție s-au deplasat la școală pentru a investiga situația. Reprezentanții unității de învățământ au fost cooptați în verificări, alături de părinți și martori, pentru a stabili exact circumstanțele incidentului și a decide ce măsuri legale sunt necesare.

Surse oficiale precizează că mai mulți părinți au depus plângeri separate, iar poliția continuă cercetările pentru a clarifica dacă faptele reclamate se încadrează la infracțiunile de purtare abuzivă și rele tratamente aplicate minorilor. Ancheta se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Poliția subliniază că siguranța copiilor reprezintă o prioritate absolută și că orice suspiciune de comportament abuziv este tratată cu seriozitate maximă.

„Instituția noastră manifestă toleranță zero față de orice formă de violență, iar polițiștii acționează cu profesionalism și responsabilitate pentru clarificarea tuturor aspectelor semnalate și pentru luarea măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicatul DGPMB.

Cercetările includ audieri ale cadrelor didactice, elevilor și părinților, dar și verificări ale imaginilor sau documentelor disponibile în cadrul unității. Totodată, poliția analizează dacă au existat incidente similare în trecut și dacă măsuri preventive suplimentare trebuie implementate pentru protecția minorilor.

În paralel, reprezentanții școlii cooperează cu autoritățile pentru a asigura un mediu sigur și pentru a preveni escaladarea situațiilor tensionate. Poliția Capitalei reamintește că orice sesizare privind agresiuni sau abuzuri împotriva minorilor poate fi făcută imediat prin apelul 112 sau direct la secțiile de poliție competente.

Acțiunea Secției 26 Poliție este parte a unui efort mai larg al DGPMB de a monitoriza și proteja elevii din unitățile de învățământ din Capitală, în special pe cei aflați în situații vulnerabile sau care necesită atenție specială din partea cadrelor didactice și autorităților.