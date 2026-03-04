Elevii și profesorii români blocați în Dubai, ajutați de Cosmin Olăroiu 

Selecționerul Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu, în vârstă de 56 de ani, s-a oferit să sprijine integral un grup format din zece elevi și patru profesori români rămași blocați în Dubai din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„Renumitul antrenor Cosmin Olăroiu s-a oferit să sprijine integral acest grup, asigurându-le cazarea și masa până la momentul în care aceștia vor putea reveni în siguranță în România”, a anunțat Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, într-o postare pe Facebook.

Zece elevi și patru profesori din Suceava, de la Colegiul Național „Petru Rareș”, nu au mai reușit să revină în România și au rămas la aproximativ 5.000 de kilometri de casă, după ce războiul din Orientul Mijlociu a izbucnit în timpul excursiei în care se aflau.

În acest context, Cosmin Olăroiu a intervenit pentru a oferi ajutor. Selecționerul Emiratelor Arabe Unite s-a oferit voluntar să sprijine integral grupul rămas în Dubai. Mai exact, acesta le-a asigurat cazarea și masa până în momentul în care vor putea reveni în siguranță în România.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat pe pagina oficială de Facebook anunțul referitor la ajutorul oferit de Cosmin Olăroiu.

„În urma semnalelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, un om cu un suflet mare a ales să intervină imediat. Renumitul antrenor Cosmin Olăroiu s-a oferit să sprijine integral acest grup, asigurându-le cazarea și masa până la momentul în care aceștia vor putea reveni în siguranță în România”, se arată în postare.

Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a discutat cu Cosmin Olăroiu. Inspectorul s-a declarat impresionat de gest și l-a numit pe Olăroiu un „om cu suflet mare”.

„Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a avut o discuție personală cu domnul Cosmin Olăroiu în urma căreia a declarat că, dincolo de performanțele sale profesionale incontestabile, a descoperit un om de o noblețe rară, care a fost gata să sară în ajutorul unor suceveni aflați la mii de kilometri de casă. Îi mulțumim public, în numele întregii comunități educaționale sucevene, pentru generozitatea și promptitudinea cu care a răspuns apelului nostru”, a mai anunțat sursa citată anterior.