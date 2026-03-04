Cât de sigur este Dubaiul, de fapt. Regulile sunt stricte

Dubai este recunoscut la nivel mondial ca unul dintre cele mai sigure orașe, dar siguranța nu înseamnă absența completă a riscurilor. În contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au menținut un nivel ridicat de securitate, asigurând funcționarea normală a orașului, a infrastructurii critice și a serviciilor esențiale, potrivit rentradar.

Unul dintre factorii care fac Dubaiul atât de sigur este rata extrem de scăzută a criminalității violente. Agresiuni fizice, jafuri sau alte infracțiuni grave sunt rare, comparativ cu alte orașe mari din lume. Majoritatea incidentelor sunt furturi minore sau fraude, iar acestea se întâmplă mult mai rar decât în metropolele europene sau americane.

Prezența constantă a poliției și utilizarea sistemelor moderne de supraveghere video contribuie semnificativ la menținerea ordinii publice. Forțele de ordine din Dubai sunt recunoscute pentru profesionalismul lor, viteza de răspuns și nivelul ridicat de pregătire.

Dubaiul este adesea clasat printre orașele cu cel mai scăzut grad de criminalitate din lume. Rezidenții și turiștii se simt în siguranță să meargă pe stradă chiar și noaptea, în majoritatea cartierelor și în zonele turistice. Deși există riscul unor mici furturi, respectarea regulilor de siguranță de bază minimizează aproape complet pericolul.

Traficul din Dubai este intens și în continuă creștere, ceea ce poate reprezenta un risc pentru cei neatenți. Autoritățile aplică reguli stricte privind viteza, centurile de siguranță și utilizarea telefonului mobil la volan. Sistemul de intervenție rapidă în caz de accidente este eficient, iar răspunsul poliției și al serviciilor de urgență este prompt.

Chiar dacă accidentele rutiere sunt posibile, Dubaiul are o infrastructură bine întreținută și semnalizări clare, ceea ce reduce riscul pentru șoferi și pietoni.

Dubaiul nu a fost afectat de proteste majore sau conflicte sociale interne. Autoritățile aplică cu strictețe legislația privind ordinea publică și comportamentul în spațiile publice.

Consumul de alcool este permis doar în zone autorizate și în cantități limitate, iar încălcarea regulilor privind substanțele interzise sau manifestările publice poate atrage pedepse severe. Această disciplină contribuie la un mediu sigur pentru rezidenți și turiști.

Dubaiul este considerat unul dintre cele mai sigure orașe mari pentru femei. Hărțuirea stradală este rară, iar autoritățile acționează rapid la orice incident raportat. Femeile se pot deplasa singure în spațiile publice, mall-uri, hoteluri și transport public.

Ținuta și comportamentul respectuos față de normele culturale contribuie la siguranță. Transportul prin metrou, taxiuri sau aplicații de ride-hailing este monitorizat și sigur. Hotelurile și resorturile oferă camere securizate și personal instruit pentru protecția pasagerelor. Există transport în comun special doar pentru femei,

Chiar dacă Dubaiul este sigur, vizitatorii trebuie să respecte regulile locale și să fie precauți cu bunurile personale. Este recomandat să ai asigurare medicală și să reții numerele de urgență: 999 pentru poliție, 998 pentru ambulanță și 997 pentru pompieri. În această perioadă, este indicat să eviți fotografierea infrastructurii critice și să fii atent la semnele de avertizare din spațiile publice.

Dubaiul este perceput la nivel internațional drept unul dintre cele mai sigure din lume, iar autoritățile investesc constant în menținerea acestui standard.