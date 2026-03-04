International

Cât de sigur este Dubaiul, de fapt. Regulile sunt stricte

Comentează știrea
Cât de sigur este Dubaiul, de fapt. Regulile sunt stricteDress code Dubai / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Dubai este recunoscut la nivel mondial ca unul dintre cele mai sigure orașe, dar siguranța nu înseamnă absența completă a riscurilor. În contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au menținut un nivel ridicat de securitate, asigurând funcționarea normală a orașului, a infrastructurii critice și a serviciilor esențiale, potrivit rentradar.

Cât de sigur este în Dubai, de fapt

Unul dintre factorii care fac Dubaiul atât de sigur este rata extrem de scăzută a criminalității violente. Agresiuni fizice, jafuri sau alte infracțiuni grave sunt rare, comparativ cu alte orașe mari din lume. Majoritatea incidentelor sunt furturi minore sau fraude, iar acestea se întâmplă mult mai rar decât în metropolele europene sau americane.

Dubai

Dubai. Sursa foto: Pixabay

Prezența constantă a poliției și utilizarea sistemelor moderne de supraveghere video contribuie semnificativ la menținerea ordinii publice. Forțele de ordine din Dubai sunt recunoscute pentru profesionalismul lor, viteza de răspuns și nivelul ridicat de pregătire.

Dubaiul este adesea clasat printre orașele cu cel mai scăzut grad de criminalitate din lume. Rezidenții și turiștii se simt în siguranță să meargă pe stradă chiar și noaptea, în majoritatea cartierelor și în zonele turistice. Deși există riscul unor mici furturi, respectarea regulilor de siguranță de bază minimizează aproape complet pericolul.

Sute de profesori au demisionat din învățământ în patru luni, ca urmare a Legii Bolojan
Sute de profesori au demisionat din învățământ în patru luni, ca urmare a Legii Bolojan
Imaginea controversată cu Andrew pe podeaua casei lui Epstein
Imaginea controversată cu Andrew pe podeaua casei lui Epstein

Reguli stricte în privința drogurilor și a alcoolului

Traficul din Dubai este intens și în continuă creștere, ceea ce poate reprezenta un risc pentru cei neatenți. Autoritățile aplică reguli stricte privind viteza, centurile de siguranță și utilizarea telefonului mobil la volan. Sistemul de intervenție rapidă în caz de accidente este eficient, iar răspunsul poliției și al serviciilor de urgență este prompt.

Chiar dacă accidentele rutiere sunt posibile, Dubaiul are o infrastructură bine întreținută și semnalizări clare, ceea ce reduce riscul pentru șoferi și pietoni.

Dubaiul nu a fost afectat de proteste majore sau conflicte sociale interne. Autoritățile aplică cu strictețe legislația privind ordinea publică și comportamentul în spațiile publice.

Model Dubai.

Model Dubai. Sursa foto Shutterstock

Consumul de alcool este permis doar în zone autorizate și în cantități limitate, iar încălcarea regulilor privind substanțele interzise sau manifestările publice poate atrage pedepse severe. Această disciplină contribuie la un mediu sigur pentru rezidenți și turiști.

Cât de sigur este pentru femei

Dubaiul este considerat unul dintre cele mai sigure orașe mari pentru femei. Hărțuirea stradală este rară, iar autoritățile acționează rapid la orice incident raportat. Femeile se pot deplasa singure în spațiile publice, mall-uri, hoteluri și transport public.

Ținuta și comportamentul respectuos față de normele culturale contribuie la siguranță. Transportul prin metrou, taxiuri sau aplicații de ride-hailing este monitorizat și sigur. Hotelurile și resorturile oferă camere securizate și personal instruit pentru protecția pasagerelor. Există transport în comun special doar pentru femei,

Recomandări pentru turiști

Chiar dacă Dubaiul este sigur, vizitatorii trebuie să respecte regulile locale și să fie precauți cu bunurile personale. Este recomandat să ai asigurare medicală și să reții numerele de urgență: 999 pentru poliție, 998 pentru ambulanță și 997 pentru pompieri. În această perioadă, este indicat să eviți fotografierea infrastructurii critice și să fii atent la semnele de avertizare din spațiile publice.

Dubaiul este perceput la nivel internațional drept unul dintre cele mai sigure din lume, iar autoritățile investesc constant în menținerea acestui standard.

3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:34 - Sute de profesori au demisionat din învățământ în patru luni, ca urmare a Legii Bolojan
16:29 - Imaginea controversată cu Andrew pe podeaua casei lui Epstein
16:20 - Elevii și profesorii români blocați în Dubai, ajutați de Cosmin Olăroiu 
16:12 - Fenomenele meteo din luna februarie au atins un record care data din 1959. Ce s-a întâmplat în Franța
16:06 - Discuțiile pe buget, considerate neîncheiate de PSD. Partidul, nemulțumit de poziția lui Bolojan 
15:59 - Veste importantă pentru locuitorii din Constanța. Primăria a dat undă verde unui nou proiect

HAI România!

Trump s-a temut pentru viața lui și a declanșat războiul din Iran. Cel puțin un atentat care l-a vizat a fost comandat de la Teheran
Trump s-a temut pentru viața lui și a declanșat războiul din Iran. Cel puțin un atentat care l-a vizat a fost comanda...
Istoria si Cultura unui popor ancestral: Iranul
Istoria si Cultura unui popor ancestral: Iranul
Grumaz, SRS, Turcescu
Grumaz, SRS, Turcescu

Proiecte speciale