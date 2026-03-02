Afacerea care a explodat din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Milionarii din Dubai plătesc sume amețitoare

Dubaiul, oraș asociat în mod tradițional cu luxul, stabilitatea și investițiile globale, traversează unul dintre cele mai tensionate momente din istoria sa recentă.

Atacurile cu drone și rachete atribuite Iranului, desfășurate ca reacție la loviturile americane și israeliene asupra teritoriului iranian, au afectat infrastructura strategică a Emiratelor Arabe Unite și au generat un val de plecări în rândul turiștilor și al rezidenților cu resurse financiare ridicate.

Potrivit relatărilor publicate de The Guardian, aeroportul din Dubai a fost avariat, iar mai multe hoteluri și repere importante au fost lovite. Deși autoritățile nu au raportat public pierderi masive de vieți omenești, impactul asupra percepției de securitate a fost imediat.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat luni că a continuat interceptarea rachetelor și dronelor, în contextul escaladării conflictului regional. În paralel, autoritățile au confirmat închiderea ambasadei Emiratelor din Teheran, pe fondul deteriorării situației de securitate.

Aceste măsuri vin într-un moment în care regiunea Golfului este marcată de instabilitate crescută, iar infrastructura energetică și de transport este percepută drept vulnerabilă.

Închiderea temporară sau afectarea aeroportului din Dubai, unul dintre cele mai importante hub-uri aeriene din lume, a avut efecte imediate asupra fluxului de pasageri.

În absența funcționării normale a aeroportului din Dubai, numeroși turiști și rezidenți au ales să se deplaseze către Oman, unde aeroportul din Muscat continuă să opereze, deși cu întârzieri.

Drumul dintre Dubai și Muscat durează aproximativ patru ore și jumătate cu mașina, iar această rută a devenit una dintre principalele opțiuni pentru cei care doresc să părăsească rapid Emiratele Arabe Unite.

Potrivit site-urilor de rezervări, majoritatea zborurilor comerciale din Muscat către Europa sunt complet rezervate până la sfârșitul săptămânii. Cererea ridicată a epuizat rapid capacitatea disponibilă.

Această situație a determinat o creștere abruptă a prețurilor pe segmentul aviației private.

Companiile de brokeraj aerian din Oman confirmă o explozie a tarifelor. JetVip, firmă de brokeraj de avioane private cu sediul în Muscat, a declarat pentru The Guardian că un zbor către Istanbul cu un Nextant, unul dintre cele mai mici avioane disponibile, costă în prezent aproximativ 85.000 de euro.

Reprezentanții companiei au precizat că acest tarif este de aproximativ trei ori mai mare decât cel obișnuit.

În același timp, locurile pe curse charter private către Moscova ajung la aproximativ 20.000 de euro de persoană, potrivit aceleiași surse.

Creșterea tarifelor este explicată prin cererea extrem de ridicată și prin dificultatea de a poziționa aeronavele în regiune, în condiții de volatilitate militară.

Mai multe companii de aviație privată au declarat că nu pot desfășura aeronave suplimentare în regiune din cauza riscurilor operaționale și a restricțiilor de asigurare.

Un reprezentant al companiei AlbaJet, cu sediul în Austria, a declarat că „disponibilitatea acesteia era extrem de redusă”, oferind zboruri către Europa pentru aproximativ 90.000 de euro.

Același reprezentant a explicat: „Mulți operatori de aeronave nu vor efectua zborul din cauza cerințelor de asigurare și a deciziei proprietarului. Deci, cerere mare, ofertă foarte mică.”

Aceste declarații indică un dezechilibru major între cerere și ofertă, specific situațiilor de criză regională.

Pe lângă Oman, o altă opțiune pentru cei care doresc să părăsească Emiratele Arabe Unite este Arabia Saudită. Unii rezidenți au ales să parcurgă aproximativ 10 ore cu mașina până la Riyadh.

Aeroportul din capitala saudită rămâne operațional, oferind o alternativă pentru zborurile comerciale internaționale.

Această migrație temporară reflectă diferențele de risc perceput între statele din regiune și nivelul de funcționare al infrastructurii critice.

Dubaiul este, în mod obișnuit, promovat drept un centru global al investițiilor, turismului și finanțelor. Orașul găzduiește milioane de vizitatori anual și este un nod central pentru companii multinaționale și fonduri de investiții.

Atacurile recente și afectarea infrastructurii au generat însă incertitudine. Chiar dacă autoritățile continuă să intercepteze drone și rachete, percepția de siguranță s-a deteriorat.

Pentru un oraș construit pe încredere, stabilitate și conectivitate globală, întreruperea temporară a operațiunilor aeroportuare are consecințe economice și simbolice majore.

Evenimentele din Dubai se înscriu într-un context mai larg de confruntări între Iran, Statele Unite și Israel. Extinderea conflictului în regiunea Golfului are implicații directe asupra transportului aerian, piețelor energetice și fluxurilor de capital.

Creșterea prețurilor la zborurile private și epuizarea curselor comerciale din Muscat reflectă reacția rapidă a pieței la riscurile geopolitice.

În paralel, companiile aeriene și operatorii de asigurări reevaluează expunerea în regiune, ceea ce poate genera restricții suplimentare în zilele următoare.