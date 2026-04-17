Biletele de avion s-ar putea scumpi la începutul sezonului estival. Criza kerosenului, impact major asupra turismului

Biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 20% în această vară, a declarat Bogdan Costaș, directorul general al TAROM. La Digi 24, acesta a explicat România nu se confruntă în prezent cu o criză de carburant pentru avioane, însă evoluția prețului la kerosen ar putea aduce anumite schimbări în acest sector.

Oficialul a adăugat că situația din România diferă de riscurile discutate la nivel european, subliniind că aeroportul Otopeni este bine aprovizionat.

„În ceea ce privește Otopeni și operațiunile TAROM, informațiile pe care le avem direct de la furnizorii de carburant sunt foarte clare: nu ne-au confirmat existența unei crize, din contră ne-au transmis că stocurile sunt suficiente și că sunt aprovizionați permanent. Așadar, la acest moment, nu vorbim despre o lipsă fizică de combustibil la aeroport”, a explicat Costaș.

Declarațiile vin în contextul unor avertismente privind posibile tensiuni în aprovizionarea globală cu kerosen, pe fondul situației din Orientul Mijlociu. La nivel european, autoritățile au transmis că, deși nu există în prezent o penurie, riscurile rămân în analiză.

Directorul TAROM a afirmat că trebuie făcută o distincție clară între existența fizică a carburantului și costul acestuia, explicând că prețul petrolului și al combustibilului de aviație nu este stabilit la nivel local, ci se formează pe piețele internaționale, în funcție de cotațiile globale și de contextul geopolitic.

Potrivit acestuia, prețul kerosenului a înregistrat o creștere semnificativă începând cu luna martie, ceea ce pune presiune pe costurile companiilor aeriene.

„Având în vedere că, începând cu data de 1 martie, prețul kerosenului a crescut cu aproximativ 77%, pe termen scurt companiile aeriene au putut să gestioneze aceste costuri, dar, întrucât această situație continuă, presiunea se transferă asupra prețului final, asupra biletului pe care îl plătește pasagerul”, a continuat el.

El a adăugat că impactul asupra prețului final al biletelor depinde de ponderea costurilor în structura tarifelor, explicând că unele taxe pot crește, iar companiile aplică diferite măsuri de ajustare a cheltuielilor. În acest context, directorul TAROM a estimat că, în medie, scumpirea ar putea ajunge la aproximativ 20% în sezonul estival.

„În funcție de cât reprezintă costurile în totalul biletului, cu atât va crește și prețul final. Sunt anumite taxe care cresc, sunt anumite măsuri manageriale pe care fiecare companie le ia, dar, într-adevăr, ca o medie, cam 20% poate fi creșterea în această vară”, a precizat Costaș.

La nivel european, Comisia Europeană confirmă că nu există o lipsă imediată de combustibil pentru aviație, însă avertizează că piața rămâne sensibilă la evoluțiile geopolitice. În acest context, companiile aeriene ar putea ajusta tarifele, în special în perioada de vârf a sezonului estival.