Zborurile comerciale din vacanța de vară, în pericol din cauza crizei de combustibil

Conflictul din Orientul Mijlociu și blocarea Strâmtorii Ormuz generează efecte în lanț asupra industriei aviatice globale, ridicând semne de întrebare privind desfășurarea sezonului de vară, potrivit Reuters.

Specialiștii avertizează că penuria de combustibil ar putea conduce la anulări de zboruri, creșteri de tarife și restricții operaționale în mai multe regiuni, inclusiv în Europa.

Potrivit informațiilor inițiale, „Lipsa de combustibil ar putea duce la anularea zborurilor în această vară”, pe fondul întreruperii fluxurilor de petrol și kerosen la nivel global.

Situația este deja resimțită în mai multe aeroporturi europene și în piețele asiatice, unde companiile aeriene încep să își ajusteze programele de zbor.

În centrul crizei se află Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de tranzit energetic din lume. Aproximativ 20% din petrolul global tranzitează această zonă, iar blocarea sa a provocat o reducere semnificativă a livrărilor.

Potrivit analizelor internaționale, această întrerupere a afectat direct aproximativ 21% din comerțul maritim global cu combustibil pentru aviație. În consecință, nu este vorba doar despre creșterea prețurilor, ci și despre o problemă de disponibilitate fizică a combustibilului.

Agenția Internațională pentru Energie avertizează că pierderile de aprovizionare depășesc 12 milioane de barili pe zi, ceea ce creează presiuni majore asupra economiilor dependente de importuri.

Primele măsuri concrete au fost implementate în Italia, unde aeroporturi precum Bologna, Milano Linate, Treviso și Veneția au introdus restricții la alimentarea aeronavelor. Conform notificărilor oficiale, „„din cauza disponibilității limitate a combustibilului (…), serviciile de realimentare (…) pot fi supuse unor restricții”.

Situația este confirmată și de surse internaționale, care arată că aceste aeroporturi prioritizează zborurile esențiale, inclusiv cele medicale sau pe distanțe lungi.

În paralel, experții avertizează că Europa ar putea resimți din plin efectele crizei începând cu lunile aprilie și mai, pe măsură ce stocurile existente se epuizează.

Impactul asupra operatorilor aerieni este deja vizibil la nivel global. În Asia, mai multe companii au redus frecvența zborurilor și au introdus opriri suplimentare pentru realimentare, în timp ce altele transportă combustibil suplimentar pentru a evita lipsurile.

Companii precum AirAsia X au majorat tarifele cu până la 40% și au anulat aproximativ 10% din zboruri, invocând dublarea costurilor combustibilului. De asemenea, Scandinavian Airlines a anulat aproximativ 1.000 de zboruri din același motiv.

În același timp, unele companii încearcă să stimuleze cererea. Etihad Airways a redus prețurile la anumite rute lung-curier cu până la 50%, într-o strategie menită să mențină gradul de ocupare al aeronavelor.

Directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, a atras atenția asupra riscului de perturbări majore în Europa: „riscul de întreruperi ale aprovizionării în Europa în mai și iunie”, în lipsa unei soluții rapide a conflictului.

La rândul său, Jonathan Hinkles, managing director al Skybus, a explicat anularea unor zboruri interne din Marea Britanie: „Creșterea uriașă a costului global al combustibilului (...) formează o barieră insurmontabilă pentru continuarea serviciului în aprilie și mai”.

Datele arată că problema nu este doar costul, ci și disponibilitatea combustibilului. „Principala problemă nu este doar prețul, ci și posibila indisponibilitate a combustibilului”, a anunțat liderii din industrie.

Pe lângă anulări, pasagerii se confruntă deja cu tarife mai mari și taxe suplimentare de combustibil. Prețul kerosenului a depășit 190–200 de dolari pe baril, dublu față de anul anterior.

În paralel, incertitudinea economică reduce cererea de călătorii, ceea ce determină companiile aeriene să își ajusteze capacitatea. Unele rute frecvente ar putea fi reduse sau suspendate temporar.

Analiștii consideră că evoluția situației depinde în mod direct de durata conflictului și de redeschiderea rutelor maritime din Golful Persic. În prezent, traficul de nave prin Strâmtoarea Hormuz este sever afectat, iar companiile de transport evită zona din motive de securitate.

În lipsa unei soluții rapide, există riscul ca perturbările să continue pe tot parcursul verii, afectând atât zborurile de agrement, cât și transportul comercial.

Specialiștii avertizează că această criză ar putea deveni „cea mai mare perturbare energetică din istorie”, cu efecte extinse asupra economiei globale.