Reduceri majore de finanțare a securitatății aeroportuare din SUA. Planul vizează și personalul

Administrația de la Washington a înaintat o propunere bugetară care vizează reducerea personalului și a finanțării pentru Transportation Security Administration (TSA), agenția responsabilă de securitatea aeroportuară din Statele Unite.

Măsura face parte din planul bugetar pentru anul fiscal următor și urmează să fie analizată de Congres în perioada următoare.

Potrivit documentelor oficiale, Casa Albă intenționează „să reducă peste 9.400 de angajați și puțin peste 1,5 miliarde de dolari” din bugetul TSA, instituție care are în prezent aproximativ 60.000 de angajați.

Propunerea apare într-un context mai amplu de reformă a cheltuielilor federale și de reorganizare a unor agenții guvernamentale.

Planul detaliază mai multe direcții prin care administrația americană estimează că vor fi realizate economiile. O parte dintre reduceri ar urma să fie obținute prin externalizarea serviciilor de securitate în aeroporturile mai mici.

Conform documentelor, „privatizarea aeroporturilor mai mici ar reduce numărul de angajați TSA cu peste 4.500”, în timp ce alte aproximativ 4.800 de posturi ar urma să fie eliminate „prin îmbunătățirea eficienței, eliminarea redundanțelor și renunțarea la personalul din zonele de ieșire”.

În total, aceste măsuri ar genera economii estimate la peste 500 de milioane de dolari anual, potrivit datelor incluse în propunere.

Reducerea ar însemna o scădere de aproximativ 20% a bugetului total al agenției, care se ridică în prezent la circa 7,8 miliarde de dolari.

Un element central al planului este extinderea utilizării firmelor private pentru controlul de securitate în aeroporturi. Președintele Donald Trump a propus ca aeroporturile mai mici să fie obligate să renunțe la personalul TSA și să utilizeze operatori privați.

Această inițiativă este prezentată ca „un prim pas către privatizarea agenției create după atacurile din 11 septembrie 2001”.

Potrivit altor informații din presa internațională, administrația consideră că acest model ar putea reduce costurile și ar limita impactul unor eventuale blocaje bugetare asupra operațiunilor din aeroporturi.

În prezent, aproximativ 50.000 dintre angajații TSA sunt implicați direct în controlul pasagerilor în aeroporturile americane.

Propunerea urmează să fie analizată de Congres, care trebuie să ajungă la un acord bugetar înainte de finalul anului fiscal, la 30 septembrie.

Dezbaterile au loc într-un context politic tensionat, marcat de recente blocaje privind finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), instituția care coordonează TSA, potrivit Reuters. Aceste blocaje au dus anterior la întârzieri în aeroporturi, după ce angajații TSA nu au fost plătiți temporar.

În același timp, o parte dintre parlamentarii republicani susțin ideea privatizării complete a TSA, considerând că sectorul privat ar putea gestiona mai eficient aceste activități.

Sindicatele care reprezintă angajații TSA și-au exprimat opoziția față de plan. Federația Americană a Angajaților Guvernamentali avertizează că externalizarea serviciilor ar putea afecta siguranța transportului aerian.

Potrivit poziției exprimate de organizație, privatizarea „ar face călătoriile aeriene mai puțin sigure”.

Criticile vin în contextul în care agenția a trecut deja printr-o perioadă de instabilitate, pierzând peste 1.600 de angajați în urma unor blocaje de finanțare din ultimul an.

Reducerea personalului este propusă într-un moment în care traficul aerian din Statele Unite se află la niveluri record. În 2024, TSA a verificat aproximativ 904 milioane de pasageri, în creștere cu 5% față de anul anterior.

Creșterea numărului de pasageri a pus presiune suplimentară pe infrastructura aeroportuară și pe companiile aeriene, inclusiv American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines și Southwest Airlines, care au raportat dificultăți operaționale în perioadele de perturbări.

Reducerea finanțării TSA este inclusă într-un proiect bugetar mai larg care prevede scăderi ale cheltuielilor interne și creșteri în alte domenii, precum apărarea.

Propunerea administrației americane rămâne, în această etapă, un proiect care necesită aprobarea legislativului. Negocierile din Congres vor determina forma finală a bugetului și eventualele modificări ale planului privind TSA.