Conflictele armate cresc riscurile pentru aviația civilă, avertizează EASA. Rutele aeriene, tot mai aglomerate

Creșterea tensiunilor geopolitice la nivel global, inclusiv extinderea conflictului din Orientul Mijlociu, determină riscuri tot mai mari pentru aviația civilă, potrivit Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA).

Oficialii avertizează că restrângerea spațiului aerian disponibil și proliferarea dronelor complică semnificativ gestionarea traficului aerian și siguranța zborurilor.

Situația este influențată de mai multe conflicte active, iar industria aviației se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, în contextul în care rutele tradiționale devin inaccesibile sau riscante.

Războiul izbucnit recent între Iran și alte state din regiune a modificat semnificativ harta spațiului aerian din Orientul Mijlociu. Potrivit EASA, acest conflict perturbă zborurile comerciale și afectează în special conexiunile dintre Asia și Europa, care traversau anterior această zonă.

În paralel, alte conflicte majore, precum cel dintre Rusia și Ucraina, dar și tensiunile dintre Pakistan și Afganistan, contribuie la reducerea opțiunilor de zbor pentru companiile aeriene. În aceste condiții, aeronavele sunt redirecționate către coridoare mai înguste, inclusiv peste Azerbaidjan și Asia Centrală.

Directorul executiv al EASA, Florian Guillermet, a explicat că această concentrare a traficului aerian poate genera riscuri suplimentare: „Este clar că concentrarea traficului pe anumite rute, disponibilitatea spațiului aerian pentru controlul traficului și faptul că aeronavele folosesc rute mai puțin obișnuite pot genera riscuri de siguranță”.

Oficialii europeni subliniază că, deși personalul din aviație este instruit să anticipeze și să reducă riscurile, în unele situații închiderea spațiului aerian rămâne singura soluție eficientă.

„Noi, în aviație, avem mijloacele de a reduce riscurile. Unul dintre aceste mijloace este eliberarea cerului”, a declarat Guillermet. El a adăugat că, deși aceste măsuri afectează pasagerii, ele sunt necesare pentru a menține densitatea traficului „sub control în orice moment”.

EASA, care reunește 31 de state europene, a emis recent o recomandare prin care avertizează operatorii aerieni să evite spațiul aerian deasupra Iranului, Israelului și anumitor zone din Golf până la data de 10 aprilie.

În același timp, agenția pregătește o actualizare amplă a strategiei sale de siguranță, într-un context în care aviația, considerată unul dintre cele mai sigure moduri de transport, se confruntă cu amenințări tot mai diverse, inclusiv interferențe GPS, incidente pe piste și apropiere instabilă la aterizare.

Un alt factor de risc major îl reprezintă utilizarea tot mai frecventă a dronelor în apropierea aeroporturilor. Potrivit EASA, aceste incidente sunt asociate uneori cu forme de „război hibrid”, care combină acțiuni militare, atacuri cibernetice și alte tipuri de interferență.

După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, dronele au devenit un instrument esențial în conflictele militare, iar efectele se resimt și în aviația civilă. Aeroporturi din orașe europene precum Stockholm sau München au raportat perturbări cauzate de drone, chiar dacă legătura directă cu conflictele nu a fost confirmată oficial.

Guillermet a subliniat necesitatea unor reguli mai clare privind utilizarea sistemelor de contracarare a dronelor: „Ne confruntăm astăzi cu un peisaj foarte diferit. Situația actuală este mai degrabă una de război hibrid”.

În acest context, EASA analizează introducerea unor cerințe tehnice pentru dispozitivele utilizate în apropierea aeroporturilor, inclusiv pentru cele destinate combaterii dronelor. Scopul este stabilirea unui cadru clar privind puterea și limitele acestor sisteme.

„Luăm în considerare posibilitatea de a introduce anumite cerințe aplicabile dispozitivelor utilizate în astfel de situații, astfel încât să stabilim clar intervalul de putere care trebuie folosit”, a precizat Guillermet.

Această inițiativă vine pe fondul intensificării activităților cu drone care ar putea avea legături cu actori statali, ceea ce complică suplimentar gestionarea securității aeroportuare.