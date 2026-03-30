Războiul electronic din Orientul Mijlociu perturbă navigația maritimă și aeriană și expune limitele GPS

Interferențele GPS s-au intensificat în Orientul Mijlociu după izbucnirea conflictului dintre SUA, Israel și Iran, afectând nave, avioane și infrastructura civilă.

Perturbările semnalelor de navigație au crescut rapid în Golful Persic și în alte zone din Orientul Mijlociu după începutul conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, pe 28 februarie. Datele arată o amplificare a fenomenului chiar din primele ore ale operațiunilor militare.

Compania de analiză Kpler a observat comportamente neobișnuite ale navelor din Golful Persic. Datele de localizare indicau traiectorii imposibile, cu vase care păreau să se deplaseze pe uscat sau să execute manevre în forme geometrice. În prima zi de conflict, firma Windward a identificat peste 1.100 de nave afectate de interferențe ale sistemului AIS, utilizat pentru urmărirea traficului maritim. O săptămână mai târziu, numărul acestor cazuri crescuse cu 55%.

Specialiștii explică faptul că aceste perturbări sunt deliberate. Interferențele electronice sunt folosite pentru a reduce eficiența dronelor și rachetelor ghidate prin satelit.

„Există numeroase entități care încearcă să bruieze GPS-ul — sau alte semnale de navigație prin satelit — în regiune, din diverse motive”, a declarat Clayton Swope, adjunct al proiectului Securitate aerospațială din cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

Potrivit acestuia, statele din regiune încearcă să își protejeze infrastructura critică prin „confuzarea” sistemelor de navigație ale armelor inamice.

Astfel de tactici nu sunt noi. Interferențe similare au fost raportate și după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Efectele nu se limitează la domeniul militar. Navigația civilă a fost perturbată în mod vizibil.

Avioanele au apărut pe radare urmând traiectorii neregulate, în timp ce, la sol, aplicațiile de navigație au indicat poziții eronate. În unele cazuri, curierii de livrări apăreau localizați în largul coastelor Dubaiului.

Lisa Dyer, director executiv al GPS Innovation Alliance, avertizează că aceste interferențe ridică probleme serioase de siguranță. Ele pot afecta inclusiv intervențiile de urgență, care depind de sisteme de localizare precise.

Traficul maritim din Golful Persic a scăzut semnificativ, însă navele sub pavilion străin, inclusiv din China și India, continuă să tranziteze zona.

Navigația rămâne dificilă, mai ales în Strâmtoarea Hormuz, care are doar 33 de kilometri lățime în punctul cel mai îngust. În aceste condiții, datele precise de poziționare sunt esențiale pentru evitarea coliziunilor sau a eșuărilor.

Manipularea semnalelor de localizare, cunoscută sub numele de spoofing, este utilizată de ani de zile. În Golful Persic, unele petroliere au recurs la această tehnică pentru a ascunde transporturi de petrol iranian și a evita sancțiunile.

Analistul Ana Subasic, de la Kpler, arată că astfel de practici au fost asociate cu operațiuni „ascunse”. În ultimele săptămâni, însă, amploarea fenomenului a crescut semnificativ.

În paralel, au apărut informații privind utilizarea de către Iran a sistemului de navigație chinez BeiDou.

„Există dovezi, în acest moment, că Iranul a primit acces la sistemul chinezesc BeiDou. Acest lucru îi oferă Iranului o precizie mai mare în loviturile cu rachete și în stabilirea țintelor”, a spus Jack Hidary, CEO al companiei SandboxAQ.

Alți analiști citați de presa internațională au formulat ipoteze similare, legând precizia atacurilor iraniene de acest sistem.

BeiDou a fost dezvoltat de China pentru a reduce dependența de GPS, mai ales după criza din Strâmtoarea Taiwan din 1995. Sistemul a evoluat semnificativ de la lansarea sa în 2000 și este acum utilizat și în aplicații comerciale.

Totuși, unii specialiști consideră că impactul utilizării BeiDou este supraestimat.

„Cipurile moderne utilizate pentru navigația prin satelit sunt capabile să recepționeze semnale de la toate cele patru mari sisteme globale — astfel că Iranul ar putea folosi BeiDou, dar și GLONASS sau Galileo”, a spus Clayton Swope, potrivit CNBC.

Lisa Dyer subliniază că majoritatea echipamentelor comerciale folosesc simultan mai multe sisteme, care sunt interoperabile într-o anumită măsură.

Chiar și în aceste condiții, toate aceste sisteme rămân vulnerabile la bruiaj și spoofing.

Industria navigației consideră că actualul conflict scoate la iveală o problemă majoră.

„Ceea ce este pus sub semnul întrebării acum este convingerea că sistemele bazate pe sateliți pot reprezenta singura bază pentru poziționare, navigație și sincronizare”, a declarat Luca Ferrara, de la SandboxAQ.

În același timp, dezvoltarea sistemelor alternative, precum BeiDou sau GLONASS, reduce influența tradițională a Statelor Unite în domeniul navigației globale.

Dată fiind situația, forțele americane dezvoltă tehnologii noi pentru a face față interferențelor. Printre acestea se numără semnale GPS rezistente la bruiaj, concepute pentru medii cu perturbări intense.

„Chiar și în condițiile unor interferențe persistente... armata ar trebui să își poată desfășura operațiunile”, a spus Clayton Swope.

În paralel, sunt testate și sisteme alternative de navigație, inclusiv soluții bazate pe câmpul magnetic al Pământului.