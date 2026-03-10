Interferențe GPS în Strâmtoarea Hormuz. Sute de nave apar în poziții eronate pe hărțile de navigație

Sute de nave comerciale care navighează în apropierea Strâmtorii Ormuz apar în poziții neobișnuite pe sistemele de monitorizare maritimă, fenomen care ridică îngrijorări privind siguranța navigației în una dintre cele mai importante rute maritime din lume, potrivit BBC.

Specialiștii în analiză maritimă spun că situația este cauzată de interferențe asupra semnalelor GPS, un tip de război electronic care poate afecta navigația și comunicațiile.

Analiza pozițiilor transmise de nave indică grupări neobișnuite de semnale în apropierea coastelor Iranului, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului. Potrivit experților, aceste grupări nu reflectă pozițiile reale ale navelor, ci sunt rezultatul perturbării semnalelor de localizare.

Fenomenul este monitorizat de companii specializate în analiza traficului maritim, iar datele ridică semne de întrebare cu privire la amploarea interferențelor și la impactul lor asupra transportului maritim.

Michelle Wiese Bockmann, analist senior de informații maritime la compania Windward, spune că datele colectate de sistemele de urmărire arată o situație neobișnuită.

„Sunt sute și sute de nave. Dar toate sunt în locul greșit”, afirmă aceasta, în timp ce analizează pozițiile transmise de vasele comerciale din regiune.

Pe hărțile de monitorizare apar zeci de grupuri de nave reprezentate prin pictograme dispuse în cercuri compacte. Bockmann spune că aceste formațiuni nu corespund realității.

„Am ajuns la… 35 de grupuri diferite”, explică ea, referindu-se la zonele în care semnalele par să se concentreze. Analista subliniază că navele nu se adună în mod natural în cercuri perfecte și nici nu pot apărea pe uscat, așa cum indică unele dintre semnale.

Potrivit specialiștilor, coordonatele GPS au fost perturbate, ceea ce face ca pozițiile reale ale navelor să fie ascunse.

Experții spun că astfel de interferențe sunt rezultatul blocării sau bruiajului semnalelor GPS, o tehnică utilizată în războiul electronic.

Acest tip de interferență poate afecta sistemele de navigație și comunicare, iar în anumite situații poate crește riscul de accidente maritime. Navele folosesc Sistemul Automat de Identificare (AIS) pentru a transmite informații despre poziția și direcția lor de deplasare, iar aceste date sunt esențiale pentru evitarea coliziunilor.

În special în cazul petrolierelor de mari dimensiuni, manevrele de schimbare a direcției sau de oprire pot dura mult timp. Dacă pozițiile altor nave nu sunt cunoscute cu exactitate, riscul de accident crește, mai ales pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă.

Alan Woodward, cercetător la Universitatea Surrey, explică problema principală a acestor perturbări: „Nu este vorba despre faptul că nu știi unde mergi tu, ci despre faptul că nu știi unde merg ceilalți”.

Până în prezent nu există o confirmare oficială privind sursa interferențelor. Totuși, analiștii militari suspectează că Iranul ar putea fi responsabil pentru perturbarea semnalelor din zonă.

În trecut, autoritățile iraniene au avertizat că ar putea ataca navele care încearcă să traverseze Strâmtoarea Hormuz în anumite circumstanțe. Specialiștii spun că echipamentele de bruiaj utilizate de Iran ar putea fi produse local sau dezvoltate cu tehnologie provenită din Rusia sau China.

În același timp, analiștii sugerează că și forțele americane din regiune folosesc sisteme de bruiaj pentru a proteja bazele militare, personalul și navele împotriva dronelor sau a armelor ghidate prin GPS.

Departamentul Apărării al Statelor Unite a transmis că nu comentează detalii legate de capacitățile militare din regiune „din motive de securitate operațională”.

Specialiștii în tehnologie și navigație analizează deja metode prin care sistemele de localizare ar putea deveni mai rezistente la interferențe.

Unele companii dezvoltă echipamente capabile să detecteze bruiajul și să comute automat pe alte frecvențe sau pe sisteme alternative de poziționare. Alte soluții folosesc senzori inerțiali, imagini satelitare sau chiar analiza poziției stelelor pentru a determina locația unui vehicul atunci când GPS-ul nu este disponibil.

Chris Shaw, cofondator al companiei Advanced Navigation, spune că aceste tehnologii pot completa sistemele existente, dar nu le pot înlocui complet.

„Procesarea imaginilor este foarte avansată”, explică el, adăugând că unele metode, precum cartografierea stelelor, sunt ieftine, însă mai puțin precise.

Experții avertizează că semnalele GPS sunt relativ slabe și pot fi perturbate cu ușurință, motiv pentru care sistemul rămâne vulnerabil. În contextul intensificării bruiajului electronic, specialiștii se așteaptă ca în viitor să fie dezvoltate sisteme de navigație mai sigure.