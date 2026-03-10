Iranul îl amenință cu moartea pe Donald Trump. Nu e prima oară

Ali Larijani, secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a transmis un mesaj dur la adresa președintelui Statelor Unite, Donald Trump, după declarațiile acestuia privind posibile acțiuni militare împotriva Teheranului în cazul în care fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar fi blocat, potrivit Daily Express.

Reacția vine pe fondul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu și al impactului acestora asupra piețelor energetice internaționale.

Oficialul, a redistribuit pe platforma X un mesaj publicat anterior de Donald Trump pe rețeaua Truth Social și a adăugat un avertisment adresat liderului american.

Mesajul a fost publicat în contextul unei dispute publice între Washington și Teheran privind securitatea transportului de petrol în regiunea Golfului.

Reacția oficialului iranian vine după ce Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea interveni militar dacă Iranul încearcă să blocheze circulația petrolierelor prin Strâmtoarea Hormuz, o rută esențială pentru transportul global de energie.

În mesajul publicat pe Truth Social, liderul american a afirmat că Washingtonul ar răspunde cu forță.

„Dacă Iranul face ceva care să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, vor fi loviți de Statele Unite ale Americii de douăzeci de ori mai puternic decât au fost loviți până acum”, a scris Trump.

El a adăugat că Statele Unite ar putea lovi ținte strategice din Iran.

„Vom distruge cu ușurință ținte care pot fi eliminate și care ar face practic imposibil ca Iranul să mai poată fi reconstruit vreodată ca națiune — moartea, focul și furia vor domni asupra lor”, a mai declarat președintele american.

În același mesaj, Trump a precizat că speră ca o astfel de confruntare să nu aibă loc.

„Dar sper și mă rog să nu se întâmple! Acesta este un cadou din partea Statelor Unite pentru China și pentru toate națiunile care folosesc intens Strâmtoarea Ormuz”, a mai spus el.

Schimbul de declarații dintre Washington și Teheran are loc într-un moment în care tensiunile din regiune influențează semnificativ piețele energetice. Investitorii urmăresc îndeaproape evoluțiile din Orientul Mijlociu, în special în ceea ce privește securitatea Strâmtorii Ormuz.

Marți, prețurile petrolului au scăzut puternic după creșterile înregistrate anterior. Petrolul Brent a coborât cu peste 6% în tranzacțiile timpurii, ajungând la aproximativ 92 de dolari pe baril. În același timp, referința americană West Texas Intermediate a scăzut la aproximativ 88 de dolari pe baril.

Cu o zi înainte, piața petrolului înregistrase însă o creștere majoră. Luni, petrolul Brent a avut cea mai mare creștere într-o singură zi din ultimii șase ani, urcând cu peste 20%.

Autoritățile iraniene au transmis și alte avertismente privind exporturile de petrol din regiune. Potrivit declarațiilor oficiale, dacă atacurile Statelor Unite și ale Israelului vor continua, Iranul ar putea împiedica transportul de petrol din Orientul Mijlociu.

Oficialii iranieni au afirmat că „niciun litru de petrol nu va fi lăsat să părăsească Orientul Mijlociu” în cazul unei escaladări a conflictului.

Tensiunile au crescut și după un atac lansat de Iran asupra Bahrainului. Un proiectil a lovit o clădire rezidențială din capitala Manama, iar în urma incidentului o femeie în vârstă de 29 de ani a murit, în timp ce alte opt persoane au fost rănite.

În paralel cu evoluțiile din Orientul Mijlociu, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că Moscova ar putea furniza petrol și gaze suplimentare statelor europene.

Propunerea vine pe fondul incertitudinilor create de conflictul din regiune și de posibilele perturbări ale transportului de energie prin Strâmtoarea Hormuz.

Oferta Rusiei apare în contextul sancțiunilor economice impuse Moscovei după invazia Ucrainei, dar și al preocupărilor legate de stabilitatea piețelor energetice globale.