Donald Trump, tras de o mână nevăzută către război. Calculele pot să ducă și spre un șantaj

În plin război în Iran, Robert Turcescu, realizatorul podcastului difuzat azi, pe evz.ro, a dezbătut, alături de invitatul său, Adrian Severin, problema conflictului care ține lumea cu pulsul ridicat. Sunt foarte multe semne de întrebare, răspunsuri pe jumătate, care nu arată clar motivul pentru care liderul de la Casa Albă a pornit războiul contra liderilor de la Teheran. La nivel de explicații, nu intră și cele oficiale.

Adrian Severin a afirmat că președintele de la Washington pare să fi fost dus către acest conflict de o mână invizibilă. „Inițial, Donald Trump a fost foarte reticent ca să pornească acest război. Apoi a început să oscileze sub diverse presiuni. E posibil să fie și un element de șantaj, când vă întrebați cum de și-a schimbat părerea sau cum de a făcut un calcul greșit un om de afaceri. Că el este un om de afaceri, care știe mersul afacelor, știe sensibilitățile banului.

E o mână nevăzută care l-a purtat în direcția aceasta. Inițial, cei mai apropiați, consilierea lui, au fost de asemenea împotriva războiului și l-au sfătuit să nu meargă la această aventură”, a explicat fostul ministru de Externe.

Care a citat unele voci ale analiștilor din SUA. Există teoria care susține că Donald Trump ar fi fost prins între ciocan și nicovală și nu ar fi putut să evite un conflict, ori cu Iranul, ori cu Israelul.

„Unii mari analiști americani au spus că domnul Trump are două opțiuni: Să pornească un război cu Iranul sau să pornească un război cu Netanyahu. Dar războaiele, ambele sunt costisitoare, dar cel cu Netanyahu e mult mai ieftin și mai ușor de câștigat. El a optat exact pentru războiul celălalt. Deci poate fi vorba și un șantaj și șantajul ne duce la povestea cu Epstein pe insula iubirii sau plăcerii sau cum să chema.”

Un scenariu pe care Adrian Severin îl ia în seamă este și cel al unor informații greșite pe care s-au bazat americanii și care au fost împrăștiate de oficialii de la Teheran.

„Nu exclud și posibilitatea unui calcul greșit bazat pe niște informații greșite. Nu exclud nici o anumită intoxicare pe care au practicat-o, au aplicat-o iranienii. Dacă iarăși mă întorc în istorie și Uniunea Sovietică a încercat să-l convingă pe Hitler că e slabă și când a început războiul și-a dat seama că lucrurile stau al tfel și probabil că la un moment dat cel puțin există o înregistrare care se pare că e adevărată.

A unei convorbiri dintre Hitler și președintele Finlandei, mareșalul Mannerheim. În care Hitler îi spune, se aude spunându-i, că s-a calculat greșit și că rușii sunt sovietici și sunt mult mai puternici și că au o problemă. Germania are o problemă acolo.”