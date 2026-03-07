Al treilea portavion SUA, în Orientul Mijlociu. Obiectivele lui Trump în războiul din Iran nu exclud o operațiune restrânsă la sol. Atacurile continuă, într-a opta zi. Live text

Cel de-al treilea grup de atac al portavioanelor Marinei SUA, condus de portavionul USS George H.W. Bush, se pregătește pentru o desfășurare iminentă în Orientul Mijlociu, potrivit presei americane.

Mișcarea face parte dintr-un efort strategic de consolidare a prezenței militare în regiune. Desfășurarea are loc pe fondul tensiunilor geopolitice continue și are ca scop sporirea securității și stabilității. Momentul exact și durata desfășurării nu au fost dezvăluite.

Ahmad Vahidi, suspectul atentatului cu bombă de la centrul comunitar evreiesc AMIA, a fost numit șef al Gardienilor Revoluției (IRGC) la o zi după ce ayatollahul suprem Ali Khamenei a fost ucis în atacuri aeriene americano-israeliene, scrie The Jerusalem Post.

Argentina a emis un nou mandat de arestare pe numele unui oficial iranian în legătură cu atentatul cu bombă de la centrul comunitar evreiesc AMIA din Buenos Aires, din 1994, în același timp în care presupusul creier a fost numit noul șef al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.

Ahmad Vahidi a fost numit șef al IRGC duminică, la o zi după ce fostul lider al unității a fost ucis în primul val de atacuri americano-israeliene. Vahidi conducea brațul paramilitar Forța Quds a IRGC, responsabil pentru atacurile din străinătate în momentul atentatului cu bombă de la AMIA.

Argentinenii văd o coincidență ciudată legată de primele atacuri, care l-au ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și pe zeci de adjuncți ai săi în timp ce se întâlneau la Teheran. Strada unde se întâlneau liderii iranieni se numește Louis Pasteur, același nume cu strada din Buenos Aires unde se află organizația comunitară evreiască AMIA.

Optzeci și cinci de persoane, inclusiv copii, au fost ucise în atentatul cu bombă de la AMIA din 1994. Organizația teroristă Hezbollah, reprezentantul iranian în Liban, a fost rapid identificată ca autoare a atacului, iar un mandat de arestare pe numele lui Vahidi a fost emis pentru prima dată în 2006.

Însă eforturile de a-i trage la răspundere au eșuat ani de zile. Un procuror evreu care l-a acuzat pe președintele argentinian că a mușamalizat rolul Iranului în schimbul unor beneficii comerciale, Alberto Nisman, a fost împușcat mortal în 2015.

Din 2023, când a fost ales un președinte pro-Israel, guvernul argentinian a revigorat eforturile de investigare și urmărire penală, redeschizând și o anchetă privind moartea lui Nisman, considerată acum o omucidere. O hotărâre judecătorească importantă din 2024 a declarat oficial că Iranul și Hezbollah au fost responsabili pentru atentat, pregătind statul pentru potențiale acțiuni în justiție internaționale.

„Urmărirea dreptății pentru cele 85 de victime este o chestiune de politică națională și va continua până când ultima persoană responsabilă va plăti pentru această crimă oribilă, fie cu libertatea, fie cu viața”, a declarat președintele Argentinei, Javier Milei, ca răspuns la începutul războiului, sâmbătă.

El a continuat: „Republica Argentina speră că această acțiune militară comună a țărilor noastre aliate va pune capăt definitiv la peste 40 de ani de opresiune și încălcări ale drepturilor omului în Iran și că poporul iranian va avea în sfârșit pace și își va recăpăta democrația.”

Departamentul de Stat al SUA a anunțat că a luat o decizie de aprobare a unei posibile vânzări militare străine către Israel de muniții și suport pentru muniții în valoare de 151,8 milioane de dolari, fără o analiză din partea Congresului.

Israelul a solicitat să cumpere 12.000 de corpuri de bombe BLU-110A/B de uz general, cu o greutate de 450 kg, a anunțat Departamentul de Stat într-un comunicat.

Secretarul de Stat Marco Rubio a stabilit că există o situație de urgență care necesită vânzarea imediată către Israel. Anunțul vine în timpul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

A opta zi de război în Orientul Mijlociu a continuat cu lovituri americane și israeliene asupra unor ținte din Iran, cu lovituri de răspuns ale regimului decapitat de la Teheran și cu lupte intense între IDF și gruparea teroristă Hezbollah, în Liban, potrivit The Times of Israel. Iar președintele SUA, Donald Trump, și-a precizat obiectivele acestui război, în timp ce secretarul de Război, Pete Hegseth, s-a arătat neimpresionat de ajutorul dat de Rusia Iranului.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că o capitulare necondiționată a regimului de la Teheran în urma războiului americano-israelian contra Iranului ar putea însemna distrugerea totală a capacităților militare ale Republicii Islamice, și nu neapărat o capitulare anterioară a Teheranului.

„Capitarea necondiționată ar putea însemna ca [iranienii] să o anunțe. Dar ar putea fi și atunci când nu mai pot lupta pentru că nu au pe nimeni sau nimic cu care să lupte”, a declarat el pentru Axios.

Trump și-ar fi exprimat în cadru privat și interesul pentru desfășurarea de forțe terestre în Iran, susține NBC News, care citează mai multe sursece afirmă că Trump a abordat această idee cu consilierii Casei Albe și cu oficialii Republicani, prezentându-și viziunea pentru Iran după război, care prevede că va include cooperarea dintre Teheran și Washington în domeniul petrolului, similară cu cea dintre SUA și Venezuela, de după capturarea dictatorului comunist Nicolas Maduro.

Sursele citate spun că Trump nu a discutat despre o ofensivă terestră majoră în Iran, ci mai degrabă despre un mic grup de forțe americane pentru a îndeplini misiuni pe care raportul le descrie ca având scopuri strategice specifice. Sursele adaugă că Trump nu a luat încă nicio decizie în această privință.

Un bărbat pakistanez cu presupuse legături cu Iranul a fost găsit vinovat de complot pentru asasinarea președintelui american Donald Trump sau a altor oficiali americani, ca represalii pentru uciderea de către armata americană a comandantului Forței Quds a Gărzilor Revoluționare Islamice, Qassem Soleimani, spun procurorii.

Asif Raza Merchant ar fi încercat să angajeze un asasin plătit pentru a asasina un politician sau un oficial guvernamental din Statele Unite, au stabilit procurorii în timpul procesului dintr-un tribunal federal din Brooklyn. Soleimani, șeful operațiunilor militare externe ale Iranului, a fost ucis într-un atac cu drone americane la Bagdad în ianuarie 2020. Oficialii iranieni au promis în repetate rânduri că vor răzbuna uciderea sa.

În timpul procesului, Merchant a mărturisit că a fost forțat să participe la complot pentru a-și proteja familia din capitala iraniană, Teheran, de IRGC, adăugând că a crezut că va fi prins înainte ca cineva să fie ucis. El a spus că nu i s-a ordonat niciodată să ucidă o anumită persoană, dar a menționat că persoana sa de contact iraniană a menționat trei persoane în legătură cu complotul - Trump, fostul președinte Joe Biden și fostul ambasador al ONU, Nikki Haley.

Merchant va fi programat la o dată viitoare neconfirmată, după condamnarea sa pentru ambele capete de acuzare cu care s-a confruntat - terorism transnațional și crimă plătită - a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al procurorilor. El ar putea risca închisoare pe viață. Oficialii americani au declarat anterior că Merchant avea „legături strânse cu Iranul” și au descris presupusul său complot ca fiind „direct din strategia regimului iranian”.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Statele Unite „nu sunt îngrijorate” de rapoartele conform cărora Rusia furnizează informații Iranului privind pozițiile și mișcările trupelor americane.

Deși a refuzat să confirme rapoartele, într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS, Hegseth a spus: „Urmărim totul”. „Comandanții noștri sunt la curent cu tot”, a adăugat el. „Avem cele mai bune informații din lume. Știm cine vorbește cu cine”.