Milei își consolidează poziția politică în Argentina. Alianța cu SUA, transformată într-o prioritate de stat

Președintele Argentinei, Javier Milei, a declarat duminică că își propune transformarea „alianței strategice” cu Statele Unite, conduse de aliatul său politic, președintele Donald Trump, într-o „politică de stat”, potrivit France24.

Anunțul a fost făcut în cadrul discursului privind starea națiunii, susținut în fața Parlamentului de la Buenos Aires, la începutul noului an legislativ.

În intervenția sa, șeful statului a subliniat importanța poziționării geopolitice a Argentinei și a evidențiat resursele naturale ale țării, într-un context internațional pe care l-a descris drept competitiv și marcat de transformări strategice.

În fața legislativului, Javier Milei a afirmat că dorește ca apropierea de Washington să devină o direcție constantă a politicii externe argentiniene. Liderul de la Buenos Aires a vorbit despre necesitatea consolidării relației bilaterale și a reiterat sprijinul guvernului său pentru acțiunile recente ale SUA împotriva Iranului.

În discurs, președintele a declarat că „Atlanticul de Sud este câmpul de luptă strategic al deceniilor care vin”, susținând că Argentina trebuie să fie „un jucător” activ în regiune. Totodată, el a lansat un mesaj cu referire la întregul continent american: „Trebuie să creăm secolul Americilor: Să facem Americile mărețe din nou, din Alaska până în Țara de Foc”.

Referindu-se la resursele țării, Milei a afirmat:

„Avem mineralele critice de care Occidentul are nevoie. Avem energia — gaz, petrol, energie nucleară și energie regenerabilă — pentru a alimenta lanțuri de producție la scară largă.”

De asemenea, el a evidențiat poziția geografică a Argentinei, menționând că statul sud-american are „acces la două oceane și o prezență în Antarctica”.

Guvernul argentinian și-a exprimat sprijinul pentru loviturile lansate de Washington asupra Iranului și a anunțat plasarea țării în stare de alertă ridicată. Argentina găzduiește cea mai mare comunitate evreiască din America Latină și a acuzat în trecut Iranul și Hezbollah pentru atentatul din 1994 asupra centrului comunității evreiești din Buenos Aires, soldat cu 85 de morți.

Discursul lui Milei a inclus și referiri la provocările interne și la direcțiile de reformă pe care executivul intenționează să le urmeze în perioada următoare.

Cea mai mare parte a alocuțiunii, care a durat aproape două ore, a fost dedicată bilanțului economic al ultimilor doi ani de mandat, în special măsurilor de combatere a inflației. Președintele a anunțat un pachet de 90 de reforme, despre care a spus că vor „reproiecta” Argentina „pentru următorii 50 de ani”.

Potrivit declarațiilor sale, reformele vor viza economia, sistemul fiscal, codul penal, sistemul electoral, educația, justiția și apărarea.

„Vor urma nouă luni neîntrerupte de reforme structurale care vor remodela arhitectura instituțională a Noii Argentine”, a afirmat Milei.

Noul an legislativ începe după un 2025 marcat de acuzații de corupție la adresa unor oficiali și de episoade de instabilitate valutară.

Cu toate acestea, președintele intră în această sesiune parlamentară într-o poziție consolidată din punct de vedere politic, după rezultatele favorabile obținute la alegerile legislative parțiale din octombrie.

Recent, Congresul a adoptat reforma pieței muncii promovată de șeful statului. Așa-numita „lege a modernizării muncii” permite zile de lucru de până la 12 ore, reduce compensațiile la concediere, limitează dreptul la grevă și scade taxele pentru angajatori.

Adoptarea legii a generat proteste în ultimele săptămâni, mii de persoane ieșind în stradă pentru a-și exprima opoziția față de modificările aduse legislației muncii.