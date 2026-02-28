Reformele liberale ale lui Milei, aprobate de Senatul din Buenos Aires

Senatul Argentinei a aprobat reforma susținută de președintele Javier Milei, oferindu-i liderului una dintre cele mai importante victorii legislative de la preluarea mandatului, potrivit Reuters.

Proiectul a fost adoptat cu 42 de voturi pentru, 28 împotrivă și două abțineri, primind astfel undă verde pentru a deveni lege.

Administrația Milei susține că noul cadru legislativ va stimula investițiile și va contribui la crearea de locuri de muncă formale, într-un context economic marcat de reforme structurale și măsuri de stabilizare macroeconomică.

Potrivit relatării publicate de Reuters, adoptarea reformei este considerată de analiști un semnal că președintele dispune de sprijin politic pentru a-și avansa agenda economică orientată spre piața liberă.

Reforma este „așteptată să consolideze încrederea investitorilor în reformele orientate spre piață ale lui Milei”, notează sursa citată.

Guvernul argumentează că măsurile incluse în lege vor facilita investițiile și vor reduce nivelul economiei informale. În schimb, sindicatele afirmă că reforma slăbește protecțiile pentru angajați, inclusiv dreptul la grevă.

În ultimele luni, organizațiile sindicale au organizat proteste, inclusiv o grevă națională, exprimându-și opoziția față de noile prevederi.

Acestea contestă în special limitările introduse asupra dreptului la grevă, care impun serviciilor esențiale să mențină un nivel minim de funcționare în timpul conflictelor de muncă.

Una dintre cele mai dezbătute prevederi ale reformei introduce un fond de indemnizație finanțat de angajatori, constituit din contribuții care în prezent sunt direcționate către sistemul național de pensii.

Potrivit opoziției parlamentare, această modificare ar putea afecta resursele sistemului de pensii și ar facilita concedierile.

Reforma aduce și schimbări în ceea ce privește regulile de angajare, sistemul de concedii și durata zilei de muncă. Programul standard poate fi extins de la opt la 12 ore, iar salariile pot fi plătite și în valută străină.

Executivul consideră că aceste măsuri vor oferi mai multă flexibilitate companiilor și angajaților.

De la preluarea mandatului, Javier Milei a implementat un set amplu de reforme economice. Conform Reuters, președintele „a stabilizat cursul de schimb și a redus semnificativ inflația, coborând creșterea lunară a prețurilor de la valori cu două cifre la 2,9% în ianuarie”, măsuri care au atras aprecieri din partea Fondului Monetar Internațional.

Reforma muncii face parte dintr-un pachet mai larg de priorități legislative ale administrației. Parlamentarii analizează, de asemenea, modificări la legea care protejează ghețarii andini, inițiativă despre care guvernul afirmă că ar putea debloca investiții în sectorul minier. Grupurile de mediu se opun însă acestor schimbări.

Adoptarea reformei muncii marchează un moment important pentru administrația Milei, în condițiile în care implementarea agendei sale economice depinde de sprijinul legislativ într-un parlament fragmentat.