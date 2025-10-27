International

Javier Milei își consolidează puterea în Congresul Argentinei după victoria electorală

Milei, anuntarea votului / sursa foto: captură video
Alegerile legislative de duminică din Argentina au consolidat poziţia preşedintelui Javier Milei şi i-au oferit un avânt semnificativ în demersul său de a implementa o reformă economică orientată spre piaţa liberă.

Conform rezultatelor preliminare, partidul său, La Libertad Avanza, a obţinut peste 40 % din voturi la nivel naţional, ceea ce îi asigură un pachet de mandatare important în Congres.

La Libertad Avanza, dublarea reprezentării în Congres

Rezultatele parţiale, cu aproape 99 % din voturi numărate, indică faptul că La Libertad Avanza a reuşit să îşi dubleze reprezentarea în Congres — ceea ce îi permite să atingă pragul critic de minimum o treime din locuri în ambele camere.

Acest prag îi conferă lui Milei instrumente legislative importante, precum menţinerea dreptului de veto.

Moise Guran și Dan Andronic, polemică despre Catedrala Neamului. De la muzeu și fonduri publice, la simbol, credință și istorie
Când îți poate pune ANAF poprire pe salariu. Nu scapi de măsură dacă îți schimbi locul de muncă

„Preşedintele Javier Milei a obţinut o victorie politică decisivă duminică, consolidându-i poziţia în Congres şi obţinând un mandat pentru revoluţia pieţei libere”, se afirmă într-un comunicat al partidului.

Concret, La Libertad Avanza a obţinut aproximativ 40,7% din voturi, comparativ cu 31,7% pentru opoziţia peronistă, cu o prezenţă la vot de aproximativ 68%.

Totodată, partidul a obţinut 64 de locuri din 127 puse în joc la Camera Deputaţilor şi 12 locuri la Senat, fapt ce îi oferă lui Milei o bază mai solidă în Congres.

Milei, concentrat pe un program economic agresiv

Această victorie are loc în contextul unui program economic agresiv: Milei a implementat reduceri drastice de cheltuieli publice, a susţinut dereglementarea şi a urmărit reducerea inflaţiei.

Alegerile au fost deja interpretate ca un referendum asupra primelor două ani de mandat al preşedintelui.

În plus, rolul internaţional este relevant: Statele Unite, prin administraţia Donald Trump, au fost implicate în sprijinirea argentiniană, printr-un pachet de asistenţă estimat la circa 40 miliarde USD, care a fost legat de succesul politic al lui Milei.

„Dacă el pierde, nu vom fi generoși cu Argentina.” a afirmat Trump.

Trump și Milei

Trump și Milei / sursa foto: captură video

Milei: Poporul argentinian a decis să lase în urmă 100 de ani de decadență

Obiectivul declarat al lui Milei este să propulseze Argentina spre o economie mai liberă, cu stat mai puţin prezent în sectoare-cheie, după ceea ce el a descris drept „100 de ani de decădere”.

În discursul său, Milei a susţinut:

„Poporul argentinian a decis să lase în urmă 100 de ani de decadență și să persevereze pe drumul libertății, progresului și creșterii”.

Cu toate acestea, victoria nu aduce automat o majoritate absolută în ambele camere, ceea ce înseamnă că guvernarea va trebui să găsească coaliţii sau sprijin legislativ pentru a finaliza agenda sa.

În paralel, societatea se confruntă cu provocări reale: scăderea puterii de cumpărare a multor gospodării, creşterea şomajului şi tensiuni generate de măsurile de austeritate.

Urmează  negocieri politice în Congres pentru a obţine aprobarea pentru iniţiativele fiscale, de muncă şi deregulare propuse de guvernul Milei.

De asemenea, se va urmări cu atenţie evoluţia pieţelor financiare şi a monedei locale – succesul reformelor promite stabilizare, iar eşecul ar putea reaprinde vulnerabilităţile economice.

Proiecte speciale