Javier Milei își consolidează puterea în Congresul Argentinei după victoria electorală

Alegerile legislative de duminică din Argentina au consolidat poziţia preşedintelui Javier Milei şi i-au oferit un avânt semnificativ în demersul său de a implementa o reformă economică orientată spre piaţa liberă.

Conform rezultatelor preliminare, partidul său, La Libertad Avanza, a obţinut peste 40 % din voturi la nivel naţional, ceea ce îi asigură un pachet de mandatare important în Congres.

Rezultatele parţiale, cu aproape 99 % din voturi numărate, indică faptul că La Libertad Avanza a reuşit să îşi dubleze reprezentarea în Congres — ceea ce îi permite să atingă pragul critic de minimum o treime din locuri în ambele camere.

Acest prag îi conferă lui Milei instrumente legislative importante, precum menţinerea dreptului de veto.

„Preşedintele Javier Milei a obţinut o victorie politică decisivă duminică, consolidându-i poziţia în Congres şi obţinând un mandat pentru revoluţia pieţei libere”, se afirmă într-un comunicat al partidului.

Concret, La Libertad Avanza a obţinut aproximativ 40,7% din voturi, comparativ cu 31,7% pentru opoziţia peronistă, cu o prezenţă la vot de aproximativ 68%.

Totodată, partidul a obţinut 64 de locuri din 127 puse în joc la Camera Deputaţilor şi 12 locuri la Senat, fapt ce îi oferă lui Milei o bază mai solidă în Congres.

Această victorie are loc în contextul unui program economic agresiv: Milei a implementat reduceri drastice de cheltuieli publice, a susţinut dereglementarea şi a urmărit reducerea inflaţiei.

Alegerile au fost deja interpretate ca un referendum asupra primelor două ani de mandat al preşedintelui.

În plus, rolul internaţional este relevant: Statele Unite, prin administraţia Donald Trump, au fost implicate în sprijinirea argentiniană, printr-un pachet de asistenţă estimat la circa 40 miliarde USD, care a fost legat de succesul politic al lui Milei.

„Dacă el pierde, nu vom fi generoși cu Argentina.” a afirmat Trump.

Obiectivul declarat al lui Milei este să propulseze Argentina spre o economie mai liberă, cu stat mai puţin prezent în sectoare-cheie, după ceea ce el a descris drept „100 de ani de decădere”.

În discursul său, Milei a susţinut:

„Poporul argentinian a decis să lase în urmă 100 de ani de decadență și să persevereze pe drumul libertății, progresului și creșterii”.

Cu toate acestea, victoria nu aduce automat o majoritate absolută în ambele camere, ceea ce înseamnă că guvernarea va trebui să găsească coaliţii sau sprijin legislativ pentru a finaliza agenda sa.

În paralel, societatea se confruntă cu provocări reale: scăderea puterii de cumpărare a multor gospodării, creşterea şomajului şi tensiuni generate de măsurile de austeritate.

Urmează negocieri politice în Congres pentru a obţine aprobarea pentru iniţiativele fiscale, de muncă şi deregulare propuse de guvernul Milei.

De asemenea, se va urmări cu atenţie evoluţia pieţelor financiare şi a monedei locale – succesul reformelor promite stabilizare, iar eşecul ar putea reaprinde vulnerabilităţile economice.