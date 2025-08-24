Economie Milei arată lumii cum se face reformă economică. Rezultate spectaculoase







Reformele economice implementate de președintele Javier Milei au schimbat radical peisajul fiscal al Argentinei, marcând o tranziție fără precedent de la deficit la surplus bugetar.

Aceste măsuri, care vizează reducerea cheltuielilor publice, restructurarea agențiilor guvernamentale și stabilizarea inflației, au generat atât efecte pozitive, cât și provocări sociale semnificative.

Într-o țară care se confrunta cu inflație anuală de peste 200% și deficit bugetar persistent, politica lui Milei reprezintă un punct de cotitură care merită o analiză detaliată, comparativ cu experiențele altor state care au reușit să reducă datoria publică și inflația.

Inflația a fost una dintre cele mai acute probleme ale Argentinei înainte de preluarea mandatului de către Javier Milei.

În 2023, inflația anuală a depășit 211%, afectând puternic puterea de cumpărare a cetățenilor și destabilizând economia.

Prin implementarea unor măsuri de austeritate, inclusiv reducerea cheltuielilor guvernamentale și închiderea unor agenții precum AFIP, Milei a reușit să reducă inflația anuală la 55,9% în martie 2025, iar în iulie 2025, inflația lunară a scăzut la 1,9%, ceea ce a condus la o inflație anuală de 36,6%.

Această scădere semnificativă a inflației a fost posibilă datorită unei combinații de politici fiscale stricte și reforme structurale.

Milei a mizat pe disciplina bugetară, eliminând cheltuieli inutile și subvenții nesustenabile.

De asemenea, politica de dereglementare a pieței a stimulat sectorul privat, creând o presiune pozitivă asupra prețurilor și competitivității economice.

Mai multe țări au aplicat măsuri similare și au obținut rezultate remarcabile în reducerea datoriei publice și inflației:

Chile (2010–2015): Datoria publică a scăzut de la 20% la 12% din PIB. Guvernul a implementat reforme fiscale stricte, a redus cheltuielile guvernamentale și a stimulat exporturile prin politici economice prudente.

Aceste exemple arată că politicile stricte de austeritate combinate cu reforme structurale pot fi eficiente, dar necesită echilibru pentru a evita impactul social negativ.

Economia Argentinei a început să înregistreze semne de revenire sub guvernarea lui Milei. În al treilea trimestru al anului 2024, PIB-ul a crescut cu 3,9%, iar pentru 2025 se estimează o creștere de 5%. Această recuperare este susținută în special de sectorul agricol, care a beneficiat de politici favorabile, și de stimulentele pentru investiții în industrie și servicii.

Reducerea inflației și stabilizarea bugetară au creat un mediu mai predictibil pentru investitori, ceea ce a încurajat fluxul de capital privat și a consolidat încrederea pieței. Deși șomajul a crescut ușor, creșterea economică generală a contribuit la dezvoltarea unor sectoare emergente și la diversificarea economiei.

Înainte de venirea lui Milei, Argentina avea un deficit bugetar primar de aproximativ 2,4% din PIB și un deficit financiar total de 4,4% din PIB. După implementarea reformelor, guvernul a reușit să elimine deficitul și să înregistreze un surplus bugetar de 0,3% din PIB în 2024, pentru prima dată în 14 ani.

În 2025, surplusul bugetar a continuat să crească, ajungând la 551,23 miliarde de pesos, iar surplusul fiscal primar a fost de 790,53 miliarde de pesos. Obiectivul guvernului este de a atinge un surplus primar de 1,3% din PIB pentru 2025, cu intenția de a-l crește la 1,6%. Această realizare este considerată un succes major al politicilor lui Milei și un semnal pozitiv pentru piețele financiare internaționale.

Deși reformele au avut efecte pozitive asupra inflației și bugetului, ele au generat și provocări semnificative. Rata șomajului a crescut de la 6,4% în decembrie 2023 la 7,9% în martie 2025, iar numărul locurilor de muncă în sectorul informal a crescut cu 224.000. Salariile din sectorul public au scăzut cu peste 15% în termeni reali, în timp ce salariile din sectorul privat au crescut modest, cu aproximativ 3,3%.

Aceste schimbări au provocat proteste sociale, pensionarii, profesorii și alți angajați din sectorul public exprimând nemulțumiri față de scăderea nivelului de trai. În ciuda acestor tensiuni, Milei a menținut angajamentul față de reformele economice, susținând că acestea sunt necesare pentru stabilizarea pe termen lung a țării.

Politicile lui Milei au avut un impact direct și asupra sectorului privat. Dereglementarea și reducerea impozitelor au stimulat antreprenoriatul și investițiile în afaceri, creând oportunități de creștere și inovație.

Această deschidere a pieței a atras investiții externe, consolidând poziția Argentinei în economia regională.

Totuși, acest avantaj vine cu riscuri: reducerea intervenției statului poate agrava inegalitățile sociale și poate genera tensiuni între diferitele segmente ale populației, ceea ce necesită o monitorizare atentă și politici de compensare acolo unde este nevoie.

Pentru a menține și consolida succesul economic, Milei trebuie să continue implementarea reformelor îndrăznețe și să gestioneze cu atenție efectele secundare. Alegerile locale din septembrie 2025 vor fi un test important al popularității sale și al sustenabilității politicilor economice.

Suportul public, stabilitatea pieței și cooperarea cu organisme internaționale precum FMI vor fi esențiale pentru ca Argentina să transforme succesul fiscal și economic pe termen scurt într-o stabilitate durabilă și creștere pe termen lung.