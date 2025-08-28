International Violențe politice în Argentina. Milei, atacat cu pietre și sticle de opoziția populistă de stânga







Președintele argentinian Javier Milei a fost atacat de activiști de extremă stânga populistă cu pietre și sticle, miercuri, în timp ce participa la un miting electoral în orașul Lomas de Zamora, lângă Buenos Aires. Atacatorii erau susținători ai fostei președinte peroniste Cristina Fernandez de Kirchner, care a dus Argentina la colaps economic. Incidentul provocat de susținătorii fostei șefe a statului s-a soldat cu rănirea unei persoane dintre susținătorii lui Milei.

Protestatarii care l-au atacat pe Javier Milei erau în mare parte membri și susținători ai opoziției din Lomas de Zamora, un oraș considerat bastion al partidelor de extremă stânga naționalistă.

În momentul în care președintele a ieșit să salute mulțimea din spatele unei camionete, demonstranții au aruncat cu pietre și sticle asupra coloanei sale și a vehiculului personal.

Potrivit martorilor, conflictul a degenerat imediat după plecarea președintelui, când sprijinitorii lui Milei și opozanții s-au confruntat violent.

Demonstrators protesting a corruption scandal pelted Argentina President Javier Milei with plants, rocks and bottles near Buenos Aires on Wednesday. The libertarian leader was not hurt and was whisked away by his security detail https://t.co/FEMz4cOMo0 pic.twitter.com/CMFc16lTIZ — AFP News Agency (@AFP) August 27, 2025

O femeie, susținătoare a lui Milei, a suferit răni la coaste și a fost transportată cu ambulanța.

Opoziția populiștilor naționaliști de stânga din Argentina încearcă să-l implice pe președintele Milei într-un scandal de corupție. Ei o acuză pe Karina Milei, sora președintelui, că ar fi deturnat fonduri de la Agenția Publică pentru Dizabilități din Argentina.

Un oficial al fostului regim de la Buenos Aires, Diego Spagnuolo, a sugerat despre Karina Milei că ar fi pus mâna pe bani publici. Dar Javier Milei a anunțat că Spagnuolo va fi reclamat în justiție pentru aceste declarații mincinoase.

„Tot ce spune este o minciună. Îl vom aduce în fața justiției și vom demonstra că a mințit”, a afirmat președintele.

Javier Milei este politicianul care a salvat economic Argentina, cu politicile sale liberale. El a câștigat președinția în decembrie 2023, promițând reforme economice radicale și reducerea puterii statului asupra vieții cetățenilor.

Programul său include reduceri masive de cheltuieli publice, combaterea inflației și stimularea pieței libere. Și până acum a fost un succes incontestabil. Dar politicienii de extremă stânga populistă și peroniștii l-au ataca permanent, după preluarea mandatului.,

Acum, Milei are de trecut un examen politic important: alegerile legislative din octombrie. Partidul său, „Freedom Advances”, fondat în 2021, a câștigat rapid popularitate printr-un discurs anti-establishment, denunțând clasa politică tradițională ca fiind „parazită” și „inutilă”.

URGENTE: após escândalo de corrupção, Javier Milei tentou sair às ruas pra fazer campanha e a POPULAÇÃO O RECEBEU COM PEDRADAS. Clima tenso na Argentina.pic.twitter.com/rTanGIKe8l — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) August 27, 2025

Acum, opoziția peronistă organizează proteste și mitinguri pentru a-și consolida bazele electorale, ceea ce face ca atmosfera politică să fie extrem de volatilă și imprevizibilă în săptămânile care urmează.

Ariel Ferrari, expert în comunicare și susținător al președintelui, a declarat că participarea la mitinguri violente are rolul de a apăra ideile lui Milei și de a „elibera America Latină de socialism și marxism”.

În ciuda violențelor, președintele nu a suferit nicio rană, fiind evacuat rapid de echipa sa de securitate.

Pe de altă parte, opoziția și activiștii de extremă stânga au criticat vizita sa ca fiind „provocatoare” și au căutat justificări pentru violența politică.