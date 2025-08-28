International

Violențe politice în Argentina. Milei, atacat cu pietre și sticle de opoziția populistă de stânga

Violențe politice în Argentina. Milei, atacat cu pietre și sticle de opoziția populistă de stânga
Președintele argentinian Javier Milei a fost atacat de activiști de extremă stânga populistă cu pietre și sticle, miercuri, în timp ce participa la un miting electoral în orașul Lomas de Zamora, lângă Buenos Aires. Atacatorii erau susținători ai fostei președinte peroniste Cristina Fernandez de Kirchner, care a dus Argentina la colaps economic. Incidentul provocat de susținătorii fostei șefe a statului s-a soldat cu rănirea unei persoane dintre susținătorii lui Milei.

Atac barbar asupra lui Milei

Protestatarii care l-au atacat pe Javier Milei erau în mare parte membri și susținători ai opoziției din Lomas de Zamora, un oraș considerat bastion al partidelor de extremă stânga naționalistă.

În momentul în care președintele a ieșit să salute mulțimea din spatele unei camionete, demonstranții au aruncat cu pietre și sticle asupra coloanei sale și a vehiculului personal.

Potrivit martorilor, conflictul a degenerat imediat după plecarea președintelui, când sprijinitorii lui Milei și opozanții s-au confruntat violent.

O femeie, susținătoare a lui Milei, a suferit răni la coaste și a fost transportată cu ambulanța.

Peroniștii încearcă să-l acuze pe Milei de corupție

Opoziția populiștilor naționaliști de stânga din Argentina încearcă să-l implice pe președintele Milei într-un scandal de corupție. Ei o acuză pe Karina Milei, sora președintelui, că ar fi deturnat fonduri de la Agenția Publică pentru Dizabilități din Argentina.

Un oficial al fostului regim de la Buenos Aires, Diego Spagnuolo, a sugerat despre Karina Milei că ar fi pus mâna pe bani publici. Dar Javier Milei a anunțat că Spagnuolo va fi reclamat în justiție pentru aceste declarații mincinoase.

„Tot ce spune este o minciună. Îl vom aduce în fața justiției și vom demonstra că a mințit”, a afirmat președintele.

Salvatorul economiei din Argentina

Javier Milei este politicianul care a salvat economic Argentina, cu politicile sale liberale. El a câștigat președinția în decembrie 2023, promițând reforme economice radicale și reducerea puterii statului asupra vieții cetățenilor.

Programul său include reduceri masive de cheltuieli publice, combaterea inflației și stimularea pieței libere. Și până acum a fost un succes incontestabil. Dar politicienii de extremă stânga populistă și peroniștii l-au ataca permanent, după preluarea mandatului.,

Acum, Milei are de trecut un examen politic important: alegerile legislative din octombrie. Partidul său, „Freedom Advances”, fondat în 2021, a câștigat rapid popularitate printr-un discurs anti-establishment, denunțând clasa politică tradițională ca fiind „parazită” și „inutilă”.

Acum, opoziția peronistă organizează proteste și mitinguri pentru a-și consolida bazele electorale, ceea ce face ca atmosfera politică să fie extrem de volatilă și imprevizibilă în săptămânile care urmează.

Reacții la atac

Ariel Ferrari, expert în comunicare și susținător al președintelui, a declarat că participarea la mitinguri violente are rolul de a apăra ideile lui Milei și de a „elibera America Latină de socialism și marxism”.

În ciuda violențelor, președintele nu a suferit nicio rană, fiind evacuat rapid de echipa sa de securitate.

Pe de altă parte, opoziția și activiștii de extremă stânga au criticat vizita sa ca fiind „provocatoare” și au căutat justificări pentru violența politică.

