Un adolescent s-a înecat într-un iaz din Dorohoi

Sezonul scăldatului a început recent, iar în ultimele ore au avut loc trei tragedii. Un adolescent de 14 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat într-un iaz din județul Botoșani, un copil de doar 6 ani se află în stare critică după un incident petrecut la un ștrand din Iași, iar un bărbat de 56 de ani a murit în mare, în stațiunea Mamaia.

Cea mai recentă tragedie s-a produs luni după-amiază în municipiul Dorohoi, județul Botoșani. Băiatul de 14 ani a intrat în apele iazului Polonic și nu a mai reușit să ajungă la mal.

„Pompierii au fost solicitaţi să intervină, în această după-amiază, pentru căutarea unui copil care a intrat în apele iazului Polonic din municipiul Dorohoi şi nu a mai ajuns la mal. La locul incidentului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detaşamentelor de Pompieri Dorohoi şi Botoşani, cu o barcă, ambulanţa de terapie intensivă mobilă SMURD şi un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă. De asemenea, a fost alertată şi echipa de scafandri a ISU Botoşani. În mai puţin de 15 minute de la începerea căutărilor, pompierii au reuşit să găsească şi să aducă la mal copilul. Acesta se afla la aproximativ 12 metri de mal, la o adâncime de peste doi metri, fiind inconştient”, a transmis ISU Botoşani.

Copilul a fost găsit inconștient și predat echipajelor medicale, care au început imediat manevrele de resuscitare. Acestea au continuat inclusiv la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

„În ciuda eforturilor susţinute depuse de echipajele medicale, nu s-a mai putut face nimic pentru copil, fiind declarat decesul acestuia”, au declarat reprezentanţii ISU Botoşani.

Copil de 6 ani, în stare critică după ce s-a înecat la un ștrand din Iași

Un alt incident grav a avut loc duminică la un ștrand din Iași. Un băiat de 6 ani a fost scos din apă în stare critică și transportat de urgență la spital.

Potrivit informațiilor apărute până în prezent, copilul se afla la ștrand fără supravegherea unui părinte. Acesta a fost observat în apă, iar salvamarul a intervenit imediat, scoțându-l din bazin și începând manevrele de resuscitare până la sosirea echipajelor medicale.

Ulterior, copilul a fost transportat la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași. Medicii au continuat eforturile de resuscitare, iar în prezent băiatul este internat în stare gravă și este menținut în viață cu ajutorul aparatelor.

Tot duminică, un alt caz tragic a fost înregistrat pe litoral. Un bărbat în vârstă de 56 de ani s-a înecat în mare, în stațiunea Mamaia.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112 în jurul orei 10:50.

„Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 56 de ani”.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul. Trupul bărbatului urmează să fie transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei, care va stabili cu exactitate cauzele morții.

De asemenea, polițiștii au anunțat că „a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”.