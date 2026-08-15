Cum poți cere reducerea facturii dacă apa caldă e sub 50 de grade

Mulți bucureșteni se confruntă periodic cu apă caldă insuficient încălzită sau chiar rece, deși plătesc lunar facturi la Termoenergetica. Puțini știu însă că există un drept clar de a solicita diminuarea valorii facturii atunci când temperatura medie a apei calde scade sub 50 de grade Celsius.

Conform contractelor încheiate între asociațiile de proprietari și Compania Municipală Termoenergetica București, furnizorul are obligația de a livra apă caldă la o temperatură cuprinsă între 55 și 60 de grade Celsius, cu o abatere permisă de ±5 grade. Când acest parametru nu este respectat, consumatorii pot beneficia de o reducere a facturii.

Mecanismul de ajustare este prevăzut în Ordinul ANRSC nr. 91/2007, care reglementează metodologia de calcul a diminuărilor acordate în cazul nerespectării parametrilor de calitate. Practic, dacă temperatura medie lunară a apei calde este mai mică de 50°C, asociația de proprietari poate cere oficial recalcularea sumelor facturate.

Reducerea nu se acordă automat și nici individual. Solicitarea trebuie depusă de reprezentantul legal al asociației de proprietari (de regulă președintele), pe e-mail la adresa relaț[email protected] sau prin alte canale oficiale indicate de companie. În cerere trebuie precizată perioada exactă în care parametrii nu au fost respectați.

Termoenergetica este obligată, la cerere, să comunice temperatura medie lunară a apei reci intrate în stația termică, informație necesară pentru calculul corect al diminuării. Diferența față de temperatura contractuală se transformă într-o reducere aplicată, de regulă, pe factura următoare.

Fără o cerere oficială din partea asociației, locatarii riscă să plătească integral energia termică înregistrată de contorul de la subsol, chiar dacă apa a fost doar călduță. Contorul măsoară gigacaloriile consumate, dar nu „știe” automat că temperatura a fost sub standard. De aceea, intervenția asociației este esențială.

Specialiștii recomandă ca asociațiile să monitorizeze lunar temperatura apei și să depună cereri de diminuare ori de câte ori parametrii scad sub 50°C. Este un drept contractual și legal, nu un favor din partea furnizorului.

În concluzie, dacă apa caldă din blocul tău este frecvent sub 50 de grade, vorbește cu președintele asociației și cere depunerea unei solicitări oficiale. Este singura cale prin care poți obține o factură mai mică, conform legislației în vigoare.