Factura la apă caldă și căldură, după termometru. Propunere de schimbare a regulilor în București

Primarul Sectorului 4 susține că nu este normal ca locuitorii Bucureștiului să plătească integral un serviciu care nu respectă parametrii minimi de calitate. Ideea centrală a propunerii sale este simplă: dacă apa caldă nu este livrată la temperatura prevăzută în contract, atunci factura trebuie ajustată, exact ca în cazul unui produs neconform.

„Cred că a venit momentul să facem dreptate pentru bucureșteni pentru ca nu e normal sa plătim apă călâie”, a spus Daniel Băluță la Digi24.

Băluță compară situația cu practicile Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, unde un produs cu defecte nu este plătit integral. În opinia sa, același principiu ar trebui aplicat și în cazul serviciilor publice esențiale, mai ales atunci când disfuncționalitățile se repetă ani la rând.

Propunerea vizează o hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, care să stabilească explicit legătura dintre respectarea parametrilor tehnici și obligația de plată. Măsura ar urma să intre în vigoare de la începutul anului viitor, dar inițierea ei este anunțată chiar în această săptămână.

„E o chestiune simplă, ca la ANPC, ca atunci când e invalidată calitatea unui produs. Această propunere va fi pusă în practică în cursul acestei săptămâni. Vom iniția și invit celelalte partide o hotărâre de Consiliu General prin care vom veni în fața Consiliului cu propunerea: dacă nu avem apă caldă, conform contractului care statuează parametrii, înseamnă că acel contract nu e respectat. Chestiunea va intra în vigoare de la data de 1 ianuarie. Așa cum statul ne cere să fim corecți, să plătim taxele și impozitele, și statul trebuie să fie corect”.

Băluță a mai spus că obligațiile trebuie să fie respectate de ambele părți: „Dacă cetățenii sunt sancționați pentru întârzieri la plată, atunci și furnizorii ar trebui să suporte consecințe atunci când nu livrează serviciul promis”.

Pentru ca măsura să poată fi aplicată corect, Daniel Băluță propune utilizarea infrastructurii deja existente. Contoarele cu ultrasunete instalate la intrarea în imobile și datele disponibile online ar putea oferi o imagine clară, în timp real, asupra temperaturii apei livrate către fiecare bloc.

„La intrarea în fiecare imobil există niște contoare cu ultrasunete. Acele contoare, tot la fel cum pe site-ul Termoenergetica avem aceeasi posibilitate de a afla în timp real care este temperatura în fiecare imobil, le putem folosi pentru a afla temperatura în fiecare imobil. Putem folosi infrastructura pe care o avem sau putem face o aplicatie separată.”

În același timp, primarul Sectorului 4 readuce în discuție problema organizării sistemului de termoficare, considerând că producția și distribuția ar trebui să fie sub aceeași autoritate.

„Elcen si Termoenergetica ar trebui să fie în subordinea Primăriei Capitalei, pentru că nici subvențiile nu vor mai fi la fel. Nu e normal ca partea productivă să fie la o entitate, iar cealaltă să fie privată”, a declarat Daniel Băluță la Digi24.