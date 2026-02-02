Aeroporturile din București, în stare de alertă. Cum a afectat zăpada zborurile

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară luni dimineață în condiții normale, deși iarna și-a făcut simțită prezența cu ninsoare consistentă, au anunțat reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB).

Potrivit autorităților, zăpada depusă pe piste și platforme nu a generat anulări de zboruri, iar operațiunile aeriene se desfășoară conform programului planificat, cu doar câteva întârzieri minore.

În noaptea de duminică spre luni, capitala a fost acoperită de zăpadă, ceea ce a impus intervenții rapide pentru menținerea condițiilor optime pe pistele aeroporturilor. CNAB a activat 58 de utilaje proprii, care au acționat continuu pentru curățarea zăpezii de pe piste, platforme și căile de rulare. Astfel, aterizările și decolările se realizează în siguranță, iar pasagerii pot circula fără restricții.

Deși majoritatea curselor se desfășoară conform programului, unele aeronave pot înregistra întârzieri temporare. Acestea sunt, în principal, generate de procedurile de degivrare necesare înainte de decolare, menite să asigure siguranța pasagerilor și a echipajului. Companiile aeriene efectuează această operațiune imediat după îmbarcarea călătorilor, pentru a minimiza timpul de așteptare.

Reprezentanții aeroporturilor au anunțat că atât pistele, cât și platformele și căile de rulare rămân complet deschise, iar personalul tehnic este pregătit să intervină prompt în cazul apariției unor noi depuneri de zăpadă.

Autoritățile recomandă pasagerilor să se informeze în prealabil despre ora exactă a zborurilor și să ia în calcul eventualele ajustări de orar minore, fără a exista motive de îngrijorare pentru siguranța călătoriilor.

Operațiunile de întreținere și deszăpezire au fost intensificate în ultimele zile, iar CNAB asigură că va continua monitorizarea condițiilor meteo și a stării pistelor, astfel încât fluxul de zboruri să nu fie afectat.

Autoritățile aeronautice recomandă pasagerilor să ajungă la aeroport cu suficient timp înainte de îmbarcare și să respecte indicațiile personalului aeroportuar, pentru a facilita accesul și operarea în condiții de siguranță.