Traficul pe Aeroporturile „Henri Coandă” și „Băneasa” se desfăşoară în condiţii de iarnă, fără perturbări

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” și pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” se desfășoară vineri dimineață în condiții de iarnă, fără întârzieri sau perturbări, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București.

Compania Națională Aeroporturi București a precizat că a luat toate măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a tuturor operațiunilor aeriene pe ambele aeroporturi ale Capitalei.

Potrivit sursei citate, au fost stabilite toate demersurile care trebuie să fie aplicate de personalul specializat, pentru menținerea continuității tuturor activităților aeroportuare.

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că au fost dispuse toate acțiunile necesare pentru asigurarea fluenței operațiunilor de deszăpezire a pistelor, platformelor și căilor de rulare, astfel încât activitatea aeroportuară să se desfășoare în condiții de siguranță și continuitate.

În intervalul 08 ianuarie, ora 10, până la 08 ianuarie, ora 23, municipiul București a fost sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben, care viza intensificări ale vântului și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, conform informațiilor transmise de companie.

Municipiul București se află sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică de cod galben pentru intensificări ale vântului în intervalul 08 ianuarie, ora 23 – 09 ianuarie, ora 10, iar între 08 ianuarie, ora 10 – 10 ianuarie, ora 10, va fi sub incidența unei informări meteorologice de interes general privind răcirea vremii.

Mai multe zboruri către Franța, Olanda, Belgia și Marea Britanie au fost anulate joi pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din cauza condițiilor meteo nefavorabile, iar pasagerii au fost nevoiți să își reconsidere planurile de călătorie. În total, opt avioane nu au mai reușit să decoleze, fiind afectați peste 1200 de pasageri.

