Nicușor Dan publică înregistrarea convorbirii cu turnul de control din Zürich. Reacție după acuzațiile de dezinformare

Președintele României, Nicușor Dan, a decis să publice o înregistrare audio care surprinde dialogul dintre pilotul aeronavei militare Spartan și un controlor de trafic aerian din Zürich. Gestul vine după ce, în spațiul public, au apărut acuzații potrivit cărora escortarea avionului românesc de către Forțele Aeriene elvețiene ar fi fost o simplă procedură standard.

Șeful statului susține că această interpretare este falsă și că escorta a avut o semnificație clară, legată de sprijinul oferit de România în urma incendiului din Crans-Montana. În acest context, președintele vorbește despre o gravă problemă de dezinformare și despre riscurile pe care astfel de afirmații le au asupra credibilității țării: „A-l acuza pe Preşedintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii şi credibilităţii ţării noastre”, a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Nicușor Dan afirmă că înregistrarea publicată clarifică modul în care a fost comunicată escortarea aeronavei Spartan. Potrivit acestuia, mesajul transmis de controlorul de trafic aerian nu lasă loc de interpretări și indică un gest deliberat de recunoștință. Aeronava românească se întorcea din Franța, iar escorta a fost decisă ca urmare a implicării României în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana. Președintele susține că prezentarea acestui episod drept o acțiune de rutină distorsionează realitatea. Tocmai din acest motiv, a considerat necesar ca publicul să poată asculta direct convorbirea.

Controversa s-a amplificat după ce jurnalistul Patrick André de Hillerin a făcut public un răspuns al Armatei Elvețiene, document care a fost interpretat de o parte a presei drept dovadă că escortarea ar fi fost una obișnuită. Președintele României susține însă că acest tip de interpretare ignoră contextul și mesajul transmis în mod explicit în timpul zborului. În opinia sa, modul în care subiectul a fost tratat a dus la răspândirea unor informații eronate. Nicușor Dan afirmă că nivelul la care a ajuns această dezinformare este îngrijorător. El consideră că astfel de abordări afectează grav încrederea publică.

Preşedintele califică drept „inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române”.

În mesajele sale, Nicușor Dan subliniază că nu este vorba despre o dispută personală cu presa. El spune că a acceptat constant criticile atunci când acestea au fost formulate onest și argumentat. Problema apare, în opinia sa, atunci când șeful statului este acuzat de minciună în legătură cu un gest simbolic al unui stat partener. Președintele avertizează că astfel de acuzații nu se răsfrâng doar asupra unei persoane, ci asupra imaginii României ca stat. Publicarea înregistrării reprezintă, spune el, o încercare de a opri propagarea informațiilor false.

„Am respectat întotdeauna şi voi continua să respect jurnalismul onest, chiar şi atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Preşedintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii şi credibilităţii ţării noastre”, afirmă Nicuşor Dan.

În înregistrarea prezentată de preşedinte se aude vocea controlorului de trafic, care anunţă că aeronava Spartan va fi interceptată de Forţele Aeriene elveţiene în semn de mulţumire pentru eforturile depuse de România în cazul incendiului din Crans Montana.