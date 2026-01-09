Politica

Escortă elvețiană pentru Nicușor Dan, în semn de apreciere. Ce spun, de fapt, autoritățile de la Berna

Comentează știrea
Escortă elvețiană pentru Nicușor Dan, în semn de apreciere. Ce spun, de fapt, autoritățile de la BernaSursa foto: Facebook/Nicușor Dan
Din cuprinsul articolului

Forțele Aeriene Elvețiene au confirmat că escortarea aeronavei Spartan care l-a transportat pe președintele Nicușor Dana la București, după ce a fost blocat în Franța, a fost o „live mission”, adică o misiune de verificare de rutină.

Jurnalistul Patrick André de Hillerin a obținut de la Armata Elvețiană mesajul oficial prin care se precizează că aceste misiuni sunt derulate pentru a verifica conformitatea cererilor de autorizare diplomatică cu aeronava aflată în zbor-tipul avionului, înmatricularea și ruta. Potrivit sursei citate, Forțele Aeriene Elvețiene efectuează anual aproximativ 200 de astfel de misiuni, inclusiv zborul menționat.

Nicușor Dan: Escorta, un gest de apreciere

Președintele Nicușor Dan a declarat că, pe parcursul zborului deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava sa a fost însoțită de două avioane F-18. „A fost un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a transmis șeful statului pe pagina sa de Facebook.

Marea negociere a Serviciilor Secrete. Propunerile PNL pentru SRI, PSD își caută omul la SIE. Exclusiv
Marea negociere a Serviciilor Secrete. Propunerile PNL pentru SRI, PSD își caută omul la SIE. Exclusiv
Care sunt cei mai afectați proprietari, după creșterea impozitelor locale
Care sunt cei mai afectați proprietari, după creșterea impozitelor locale

Aeronava Spartan, care îl transporta pe președinte la Paris pentru Summit-ul Coaliției de Voință, a ajuns în România miercuri seară, la aproape 24 de ore după ora inițială programată.

Nicușor Dan

Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan

Ministrul Apărării: A fost un gest de respect din partea elvețienilor

Ministrul Apărării,Radu Miruță, a explicat întârzierile aeronavei prin condițiile meteorologice dificile: plafonul de nori era sub 60 de metri, iar vizibilitatea sub 600 de metri. El a precizat că aparatul de zbor este configurat pentru misiuni militare și poate ateriza în condiții mai puțin favorabile decât limitele standard de siguranță.

Întrebat despre natura escortei elvețiene, ministrul a explicat că aceasta nu a fost solicitată de România. „A fost un gest de respect din partea elvețienilor pentru sprijinul pe care România l-a acordat prin transportul cu aeronava Spartan al răniților arși grav în incendiul care a avut loc la 1 ianuarie în Elveția. A fost un semn de mulțumire și respect pentru gestul făcut de România”, a declarat Radu Miruță, amintind de sprijinul reciproc acordat în trecut, inclusiv în cazul unui pompier român grav rănit trimis în Norvegia.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:16 - Marea negociere a Serviciilor Secrete. Propunerile PNL pentru SRI, PSD își caută omul la SIE. Exclusiv
08:06 - Care sunt cei mai afectați proprietari, după creșterea impozitelor locale
08:00 - Vouchere pentru facturile la energie, fără drumuri la Poștă. Ce schimbări se pregătesc
07:48 - Mesaj misterios al Rodicăi Stănoiu înainte de moarte. A fost predat procurorilor
07:44 - Proteste imense în Iran, contra regimului ayatollahului Ali Khamenei. Clădire în flăcări la Teheran. Live text
07:42 - Escortă elvețiană pentru Nicușor Dan, în semn de apreciere. Ce spun, de fapt, autoritățile de la Berna

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2

Proiecte speciale