Escortă elvețiană pentru Nicușor Dan, în semn de apreciere. Ce spun, de fapt, autoritățile de la Berna

Forțele Aeriene Elvețiene au confirmat că escortarea aeronavei Spartan care l-a transportat pe președintele Nicușor Dana la București, după ce a fost blocat în Franța, a fost o „live mission”, adică o misiune de verificare de rutină.

Jurnalistul Patrick André de Hillerin a obținut de la Armata Elvețiană mesajul oficial prin care se precizează că aceste misiuni sunt derulate pentru a verifica conformitatea cererilor de autorizare diplomatică cu aeronava aflată în zbor-tipul avionului, înmatricularea și ruta. Potrivit sursei citate, Forțele Aeriene Elvețiene efectuează anual aproximativ 200 de astfel de misiuni, inclusiv zborul menționat.

Președintele Nicușor Dan a declarat că, pe parcursul zborului deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava sa a fost însoțită de două avioane F-18. „A fost un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a transmis șeful statului pe pagina sa de Facebook.

Aeronava Spartan, care îl transporta pe președinte la Paris pentru Summit-ul Coaliției de Voință, a ajuns în România miercuri seară, la aproape 24 de ore după ora inițială programată.

Ministrul Apărării,Radu Miruță, a explicat întârzierile aeronavei prin condițiile meteorologice dificile: plafonul de nori era sub 60 de metri, iar vizibilitatea sub 600 de metri. El a precizat că aparatul de zbor este configurat pentru misiuni militare și poate ateriza în condiții mai puțin favorabile decât limitele standard de siguranță.

Întrebat despre natura escortei elvețiene, ministrul a explicat că aceasta nu a fost solicitată de România. „A fost un gest de respect din partea elvețienilor pentru sprijinul pe care România l-a acordat prin transportul cu aeronava Spartan al răniților arși grav în incendiul care a avut loc la 1 ianuarie în Elveția. A fost un semn de mulțumire și respect pentru gestul făcut de România”, a declarat Radu Miruță, amintind de sprijinul reciproc acordat în trecut, inclusiv în cazul unui pompier român grav rănit trimis în Norvegia.