Nicolae Iorga, istoricul politician sau politicianul istoric

Nicolae Iorga s-a născut pe 5/17 iunie 1871. A fost cel mai prolific istoric român având și o carieră politică. Aceasta nu a fost lipsită de controverse.

Nicolae Iorga se naște la Botoșani, fie la 6/18 mai fie la 5/17 iunie 1871, într-o familie de intelectuali, Nicu Iorga și Zulnia Arghiropol. Iorga va iubi istoria și va absolvi această specializare după numai un an de studii. Pasionat de studiul documentelor medievale, a făcut stagii în străinătate, a învățat numeroase limbi străine.

A reușit să fie primit în Academia Română, a devenit cadru universitar. Inițial, socialist și anti-monarhist, devine un politician aservit trup și suflet ideologiei naționalist-totalitare a regelui Carol al II-lea și îi sprijină deschis politica.

Într-un regat, Nicolae Iorga a ocupat cele mai înalte poziții politice la care putea aspira un român. A fost Președintele Adunării Deputaților în 1919-1920. A fost apoi Președinte al Consiliului de Miniștri în 1931-1932. A fost apoi Președinte al Senatului câteva zile în iunie 1939. A fost membru al Consiliului de Coroană.

Nicolae Iorga a condus Partidul Naționalist Democrat și a scos ziarul Neamul Românesc. Inițial a fost un critic al Dinastiei de Hohenzollern, al ascendentului evreilor în știința. economia, cultura românească.

Ca istoric, a editat documente, a studiat arhive, fiind cel mai prolific istoric român ca operă și discipoli. A făcut front comun cu AC Cuza, nașul de cununie al lui Corneliu Zelea Codreanu. A C Cuza a fondat Liga Apărării Național Creștine și formațiunea Lăncierilor.

Corneliu Zelea Codreanu s-a desprins și după achitarea în procesul împușcării prefectului Manciu, a fondat Legiunea Arhanghelului Mihail, în 1927. Nicolae Iorga se va distanța de cursul extremist adoptat de legionari.

Nicolae Iorga a fost un susținător al regelui Carol al II-lea pentru că îl ura pe Ionel Brătianu, decedat în 1927. Îi spunea Vizirul, critica ascendentul lui politic. A salutat spiritul Frontului Renașterii Naționale, a fost demnitar de rang înalt al regimului carlist. Faptul că devenise critic cu legionarii i-a atras o scrisoare din partea lui Corneliu Zelea Codreanu care îl acuza că ar fi „necinstit sufletește”.

Carol îi cere lui Iorga să intenteze proces lui Codreanu care e arestat și condamnat. Carol ordonă în noaptea de 29/30 noiembrie 1938, asasinarea lui Codreanu, a Nicadorilor și Decemvirilor, în timpul unui transfer între închisori, la Tâncăbești.

Abdicarea lui Carol și venirea legionarilor conduși de Horia Sima duc la răzbunarea acestora. La Jilava, în noaptea de 26/27 noiembrie 1940, sunt asasinați fruntași carliști închiși, precum și șeful serviciilor secrete Mihail Moruzov.

În după amiaza de 27 noiembrie este asasinat Virgil Madgearu, lider țărănist. În acea seară, Iorga este ridicat de la Sinaia și dus spre București.

Nicolae Iorga a fost ucis în noaptea de 27 noiembrie 1940, pe raza Comunei Strejnicu. Moartea sa a arătat că nimeni nu putea fi în siguranță în România acelor ani. A fost descoperit pe 28 noiembrie, la ora 07.15 dimineața,