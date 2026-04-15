Evenimentul Istoric Nr. 97 răspunde la întrebarea: „A fost istoricul Nicolae Iorga francmason?”

În medii intelectuale actuale, chiar la oameni educați, s-a acreditat de multe ori ideea că unul din motivele omorârii lui Iorga de către legionari ar fi fost apartenența lui la Francmasonerie, înțeleasă ca ”iudeomasonerie”. Expresii polemice ale vremii despre Iorga sunt luate ca adevăruri. Nedumerirea istoricului este justificată.

Evident, Nicolae Iorga s-a situat mereu pe poziții naționalist-conservatoare. El i-a fost profesor viitorului Rege Carol al II-lea, căruia i-a indus, istoric vorbind, abordarea voievodală. Nicolae Iorga s-a situat mereu pe pozițiile apropiate de statul cu instituții supravegheate sau cu „mentorat” din partea Bisericii Ortodoxe Române. Este un argument pentru care trebuie să-l vedem pe Iorga în afara francmasoneriei, în mod indiscutabil.

Nu este un secret pentru nimeni că Nicolae Iorga a fost prima dată, în tinerețe, adept al unor idei socialiste. Treptat, văzând cum bolșevismul a pătruns în România, contestând caracterul național al țării, Nicolae Iorga, evident, s-a orientat spre fascismul italian. A făcut aceeași greșeală pe care a făcut-o și Mihail Sebastian, amândoi văzând cât zel pusese Mussolini (având numeroși evrei lângă el imediat după succesul Marsului asupra Romei din 1922, evrei care s-au depărtat când au văzut că el devenea tot mai dependent de Hitler) în crearea Enciclopediei Italiene și în promovarea istoriei italiene.

De aceea, Iorga, văzând excesele colaboratorilor săi (Constantin Argetoianu gravita în cercuri francmasonice, AC Cuza promova antisemitismul) dar mai ales ale legionarilor ieșiți din jobenul lui AC Cuza. s-a apropiat de Carol al II-lea sprijinind „carlismul” tocmai pentru că i-a urât pe liberalii din PNL și mai ales, a urât „dinastia Brătienilor”.

Legionarii l-au inclus pe Iorga în „iudeo-masonerie” așa cum făcuseră și cu Mihail Sadoveanu. Evident, chiar dacă Iorga nu era francmason și consimțise la afurisenia pronuțată de Patriarhul Miron Cristea asupra Masoneriei Române în 1937, Iorga nu tolera imperialismul german, fusese supus spionajului austro-ungar, trăise drama ocupației Puterilor Centrale, știau de ce fuseseră capabili nemții. De aceea, a accentuat ideea identificării lui Carol al II-lea mai mult cu trecutul istoric românesc decât cu Hohenzollernii, pentru că la naștere, viitorul rege Carol II, conform Constituției din 1866 și din 1923 fusese botezat ortodox. Ori, aici, Iorga nu se putea acomoda cu francmasoneria pe care o vedea ca pe o formă de internaționalism ocult și anti-creștin dar nici cu excesele legionare care voiau să „românizeze” creștinismul, ceea ce politic și teologic era totuși, o inepție.

Revista Evenimentul Istoric Nr.97, Martie 2026, încununarea unei luni de muncă a editorilor și a redactorilor, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă.