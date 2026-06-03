ANRE retrage pentru prima dată licența unui furnizor de energie

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a anunțat retragerea licenței de furnizare a energiei electrice deținute de compania Grenerg SRL, după ce controalele instituției au identificat peste 100 de abateri și amenzi care au depășit un milion de lei. Decizia intră în vigoare la 19 iunie 2026 și vizează 22.564 de locuri de consum, fără ca alimentarea cu energie să fie întreruptă.

Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat retragerea licenței de furnizare a energiei electrice deținute de societatea Grenerg SRL.

Potrivit instituției, măsura reprezintă o premieră în activitatea ANRE și a fost adoptată după o perioadă în care compania a continuat să încalce obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, reglementările autorității și condițiile licenței de furnizare.

ANRE susține că furnizorul a acumulat, în mai puțin de un an, sancțiuni totale de 1,165 milioane de lei pentru peste 100 de abateri constatate în urma controalelor și că a continuat să repete fapte pentru care fusese deja sancționat la nivelul maxim permis de lege.

Conform autorității, principalele încălcări au vizat transferul unor consumatori către companie fără acordul acestora, precum și probleme repetate privind facturarea energiei electrice și relațiile contractuale cu clienții.

„Retragerea licenţei este cea mai severă măsură pe care ANRE o poate dispune faţă de un furnizor şi nu este o decizie pe care o tratăm cu uşurinţă. Dar atunci când abaterile se repetă, când sancţiunile nu produc corectarea comportamentului şi când drepturile consumatorilor continuă să fie afectate, Autoritatea are obligaţia să intervină ferm. În acest caz, au fost constatate încălcări grave şi repetate: clienţi finali au fost transferaţi către acest furnizor fără acordul lor, iar regulile de facturare au fost încălcate în mod constant. După sancţiuni totale de 746.000 de lei aplicate în iunie 2025 şi după noi controale care au dus la amenzi suplimentare de 405.000 de lei, a devenit evident că sancţiunea contravenţională nu mai era suficientă. ANRE susţine concurenţa, dar concurenţa nu poate funcţiona în afara regulilor. Dreptul clientului final de a-şi alege liber furnizorul este un principiu fundamental al pieţei de energie electrică. Când acest drept este afectat, intervenţia reglementatorului trebuie să fie proporţională, dar fermă. Ne dorim ca această decizie să rămână o excepţie. Dar toţi furnizorii trebuie să înţeleagă că protecţia consumatorilor şi respectarea regulilor de piaţă nu sunt opţionale”, a explicat președintele ANRE, George Niculescu, despre motivele care au stat la baza deciziei.

Decizia ANRE intră în vigoare la 19 iunie 2026 și afectează un portofoliu de 22.564 de locuri de consum. Instituția precizează că niciun client nu va rămâne fără energie electrică în urma retragerii licenței.

Cei 22.564 de consumatori, dintre care 22.102 sunt clienți casnici, vor fi preluați de furnizorul de ultimă instanță desemnat pentru luna iunie 2026, conform procedurilor aplicabile în astfel de situații. Consumatorii care nu sunt mulțumiți de oferta furnizorului de ultimă instanță au posibilitatea legală de a încheia un contract cu orice alt furnizor de energie ales de ei.

ANRE amintește că pe platforma POSF consumatorii pot compara ofertele disponibile și pot schimba furnizorul de energie electrică.

În iunie 2025, după apariția unor informații în spațiul public și după sesizările primite de la consumatori, ANRE a efectuat un control la Grenerg.

În urma verificărilor, compania a primit amenzi în valoare de 760.000 de lei pentru 84 de abateri constatate.

Ulterior, în perioada octombrie 2025 – martie 2026, autoritatea a desfășurat noi controale și a aplicat încă 41 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 405.000 de lei.

Potrivit ANRE, repetarea neregulilor și lipsa măsurilor de remediere au stat la baza deciziei de retragere a licenței de furnizare a energiei electrice.