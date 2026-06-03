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Adrian Severin explică disprețul rușilor! De ce l-a „confundat” ambasadorul rus pe Nicușor Dan cu Iohannis în plenul ONU

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Adrian Severin explică disprețul rușilor! De ce l-a „confundat” ambasadorul rus pe Nicușor Dan cu Iohannis în plenul ONUSursa foto: Razvan Valcaneantu EEC
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Din cuprinsul articolului

În podcastul EVZ de astăzi, Robert Turcescu l-a avut invitat pe Adrian Severin. Una din teme a fost faptul că în cadrul unei sesiuni oficiale a Consiliului de Securitate al ONU, un incident bizar a atras atenția jurnaliștilor. Ambasadorul Federației Ruse, citind un text oficial de pe o foaie pregătită dinainte, s-a referit la președintele României folosind numele de „Klaus Iohannis”, deși în funcție se află Nicușor Dan.

În podcastul de marți, jurnalistul EVZ Dan Andronic a prezentat pentru prima dată acest aspect, comentat cu analistul de politică externă Ștefan Popescu și ziaristul Mirel Curea. Ulterior, o parte a presei și a analiștilor au pus această gafă pe seama unei erori materiale sau a neatenției echipei tehnice de la Moscova.

Adrian Severin descifrează tactica rușilor

Într-o discuție avută astăzi cu Robert Turcescu, experiența diplomatică a lui Adrian Severin a oferit o cheie de citire complet diferită. Este vorba despre un truc diplomatic clasic, utilizat pentru a transmite dispreț și pentru a contesta, într-un mod subtil, legitimitatea noii conduceri politice de la București.

Robert Turcescu: „Deci ambasadorul rus la ONU îi spune, citind de pe o foaie, vorbește despre Klaus Iohannis. Adică îl confundă, voit evident, pe Nicușor Dan cu Klaus Iohannis. Și unii s-au găsit să zică: «nu dom'le, că a greșit, că e o greșeală». Hai mă, să fim serioși. E ca și când v-aș spune eu: bine ați venit la podcastul lui Măruță!”

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Adrian Severin: „Sunt trucuri, să le zic așa, politico-diplomatice, prin care, făcând pe proștii... Mai greu să faci pe prostul decât să faci pe deșteptul. (...) Dați-mi voie să exclud greșeala la nivelul ăsta, mai ales când citești de pe foaie. (...) Putem să o vedem și ca un semn general de dispreț. Adică: măi, nici nu m-am obosit în pregătirea răspunsului la prostiile voastre, nici nu m-am obosit nici eu, nici colaboratorii mei să ne asigurăm cine e președinte în funcție.”

Prestația României, penibilă

Severin, care a activat în structurile ONU ca raportor special, a descris atmosfera din sală ca fiind una „penibilă” pentru delegația României. Care a alergat la Consiliul de Securitate fără a prezenta dovezi tehnice clare sau rapoarte de expertiză radar solicitate conform procedurilor internaționale.

Tonul „alb și plat” al diplomatului rus a arătat că Moscova tratează demersul românesc ca pe o simplă piesă de propagandă comandată de partenerii occidentali, ignorând complet autoritățile actuale de la București.

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