Dosarul DNA produce primele efecte. Șeful Armatei vrea să iasă la pensie

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei, și generalul-locotenent Iulian Berdilă, locțiitor pentru operații și instrucție, au solicitat ieșirea la pensie în contextul anchetei DNA în care apar numele lor. Decizia vine după ce procurorii militari au anunțat că generalului Gheorghiță Vlad i-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect într-un dosar privind presupuse fapte comise în anul 2025.

Conducerea militară a Armatei Române se confruntă cu o situație fără precedent după apariția dosarului instrumentat de procurorii militari ai Direcției Naționale Anticorupție.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a solicitat trecerea în rezervă. O cerere similară ar fi fost depusă și de generalul-locotenent Iulian Berdilă, locțiitor pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării.

Demersurile celor doi apar la scurt timp după ce DNA a anunțat oficial că generalului Gheorghiță Vlad i-a fost comunicată calitatea de suspect într-un dosar penal în care este cercetat pentru complicitate la uzurparea funcției.

Conform informațiilor făcute publice de DNA, ancheta vizează fapte care ar fi avut loc în luna iulie 2025.

Procurorii susțin că generalul Gheorghiță Vlad ar fi facilitat emiterea și semnarea de către generalul-locotenent Iulian Berdilă a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării pentru suplimentarea numărului de locuri finanțate de la buget la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București – Facultatea de Educație Fizică și Sport.

Potrivit anchetatorilor, o astfel de solicitare nu ar fi intrat în atribuțiile persoanelor implicate, competența aparținând Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

DNA susține că, în urma acestui demers, 20 de candidați admiși inițial pe locuri cu taxă au fost transferați pe locuri finanțate de la buget. Procurorii mai arată că trei dintre acești candidați urmau să fie încadrați ulterior ca ofițeri în Ministerul Apărării Naționale.

După anunțul făcut de DNA, generalul Gheorghiță Vlad a transmis un mesaj în care a respins acuzațiile formulate de procurori. Acesta a declarat că nu a comis fapte de corupție și că nu a avut nicio implicare directă sau indirectă în activități care ar putea constitui complicitate la astfel de fapte.

Generalul a afirmat că are încredere că situația va fi clarificată prin analiza probelor, dar a apreciat drept neobișnuit momentul în care a fost pus sub acuzare, în condițiile în care dosarul ar fi fost instrumentat de aproximativ un an.

Totodată, el a susținut că, în perioada mandatului său, Armata Română și-a consolidat capacitatea operațională și credibilitatea și a avertizat că afectarea imaginii conducerii Statului Major al Apărării poate avea consecințe asupra încrederii publice în instituție.

La rândul său, generalul-locotenent Iulian Berdilă a respins acuzațiile și a susținut că situația prezentată de procurori nu reprezintă, în opinia sa, o problemă de natură penală. Acesta a afirmat că este vorba despre „un context de împrejurări” față de care nu ar fi avut implicare și despre care nu ar fi avut cunoștință în forma în care este prezentat public. Berdilă a declarat că activitatea sa s-a desfășurat cu respectarea legii și a regulamentelor militare și a anunțat că își va apăra reputația și drepturile prin toate mijloacele legale disponibile.

Cazul a generat reacții și în zona politică. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că l-a informat pe președintele Nicușor Dan cu privire la situația celor doi generali și că urmează o analiză referitoare la conducerea Armatei Române. Potrivit ministrului, orice decizie trebuie luată având în vedere interesul instituției militare.

De asemenea, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut public retragerea generalului Gheorghiță Vlad din funcția de șef al Statului Major al Apărării, argumentând că existența unor suspiciuni asupra conducerii militare poate reprezenta o vulnerabilitate pentru instituție.

Funcția de șef al Statului Major al Apărării este cea mai înaltă poziție militară profesională din Armata Română. Titularul acesteia este numit de președintele României, la propunerea ministrului Apărării și cu avizul prim-ministrului, pentru un mandat de patru ani, care poate fi prelungit cu cel mult un an.