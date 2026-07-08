Curtea de Apel București a decis marți, 7 iulie 2026, revocarea măsurii controlului judiciar dispuse împotriva avocatului Mihai Rapcea. Judecătoarea Elena Raluca Isepciuc a admis plângerea formulată de acesta împotriva ordonanței emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, în dosarul în care avocatul este cercetat pentru infracțiuni prevăzute de legislația privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Dosarul în care avocatul Mihai Rapcea a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior plasat sub control judiciar în urma unei ordonanțe emise de procurorul Mircea-Bogdan Rocsin, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a înregistrat o nouă evoluție în instanță.

Mihai Rapcea este cercetat pentru presupuse fapte privind „distribuirea sau punerea la dispoziția publicului de materiale fasciste, legionare și rasiste și interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofobe și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de război”.

Marți, 7 iulie 2026, judecătoarea Elena Raluca Isepciuc, de la Curtea de Apel București, a decis revocarea măsurii preventive a controlului judiciar.

Potrivit minutei pronunțate de Curtea de Apel București în dosarul nr. 4053/2/2026, instanța a admis plângerea formulată de Mihai Rapcea împotriva ordonanței prin care procurorul a dispus controlul judiciar.

„Respinge, ca inadmisibile, excepţiile invocate de petentul inculpat Rapcea Mihai, precum şi cererea de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în temeiul art. 475 Cod procedură penală. Admite plângerea formulată de petentul inculpat Rapcea Mihai împotriva ordonanței de luare a controlului judiciar din data de 26.06.2026, din dosarul de urmărire penală nr. 575/160/P/2026/d1 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti-Secţia de Urmărire Penală.

În temeiul dispozițiilor art. 242 alin. 1 Cod procedură penală raportat la prevederile art. 211, art. 213 Cod procedură penală, cu referire la art. 202 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, revocă măsura preventivă a controlului judiciar luată prin ordonanța procurorului din data de 26.06.2026, în dosarul de urmărire penală nr. 575/160/P/2026/d1 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti-Secţia de Urmărire Penală, faţă de inculpatul Rapcea Mihai (date). În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat cu ocazia soluționării prezentei plângeri rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Soluționată în camera de consiliu şi pronunțată prin punerea soluției la dispoziția procurorului şi a petentului inculpat, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 07.07.2026.

Document: Încheiere de dezînvestire 07.07.2026”.

Potrivit informațiilor prezentate în cauză, Mihai Rapcea a fost pus sub acuzare în legătură cu mai multe postări publicate pe Facebook, procurorii apreciind că acestea intră sub incidența legislației privind promovarea materialelor și simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

În materialul care prezintă decizia instanței se arată că soluția pronunțată de judecătoarea Elena Raluca Isepciuc nu reprezintă o surpriză, fiind invocat faptul că acuzațiile formulate împotriva avocatului s-ar baza pe interpretarea unor postări de pe rețeaua de socializare Facebook.

Totodată, este menționat că apărarea lui Mihai Rapcea a contestat argumentele formulate de acuzare pe parcursul procedurilor, însă procurorul de caz a menținut măsura controlului judiciar până la soluționarea plângerii de către Curtea de Apel București.

Avocatul Mihai Rapcea este asociat cu mai multe personaje controversate din spațiul public românesc în ultimele două decenii.

Printre cele mai cunoscute legături se numără cea cu Mișcarea pentru Integrare Spirituală în Absolut (MISA) și cu Gregorian Bivolaru. În urmă cu peste 20 de ani, Rapcea a făcut parte din echipa de avocați implicată în dosarele penale care îl vizau pe liderul MISA, devenind una dintre figurile juridice cunoscute pentru apărarea acestuia.

Ulterior, această apropiere s-a reflectat și în activitatea sa politică. Mihai Rapcea a fost vicepreședinte al partidului SOS România, funcție pe care a deținut-o până la excluderea sa din formațiune, în același context în care a fost exclus și fostul soț al liderei partidului.

De asemenea, o parte dintre materialele publicate de Mihai Rapcea pe rețelele sociale au fost eliminate de platformele online pentru încălcarea regulilor privind discursul instigator la ură, fiind considerate conținut care include teorii conspiraționiste antisemite și mesaje cu încărcătură ideologică radicală.