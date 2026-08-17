Grupul 4 Rovinari va intra luni în funcțiune, iar aproape 300 de megawați vor ajunge în Sistemul Energetic Național, în condițiile în care vârful de consum de energie estimat pentru luni seară este de aproape 7.000 de megawați. Decizia a fost luată pentru reducerea cantității de electricitate importată în orele de consum maxim și pentru consolidarea securității aprovizionării, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

Cristian Bușoi a explicat că temperaturile ridicate prognozate pentru această săptămână și reluarea unei părți a activităților industriale vor menține consumul de energie la un nivel ridicat.

„Începând cu ziua de astăzi, fiind vorba de o săptămână care se anunţă în continuare cu temperaturi ridicate, deci şi cu consum de electricitate - şi în zona casnică, datorită aerelor condiţionate, şi în zona industrială se reia o parte dintre activităţile industriale - un consum mai ridicat, aproape de 7.000 de megawaţi estimăm vârful din această seară, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată şi în acest fel şi impactul pe preţurile viitoare, s-a decis intrarea în funcţiune a Grupului de rezervă 4 de la Rovinari”, a afirmat Bușoi.

Potrivit secretarului de stat, grupul va furniza aproape 300 de megawați în Sistemul Energetic Național.

„Sunt aproape 300 de megawaţi care vor intra în Sistemul Energetic Naţional şi lucrul acesta va fi de ajutor, pe de o parte pentru a consolida securitatea aprovizionării şi, aşa cum spuneam, pentru a reduce cantitatea de electricitate importată, mai ales în orele de vârf, generând astfel o reducere a impactului pe costuri”, a afirmat reprezentantul Ministerului Energiei.

Potrivit lui Bușoi, situația energetică a fost stabilă în weekend. Vârfurile de consum au fost sub 6.000 de megawați, iar duminică seara consumul a coborât chiar sub 5.000 de megawați. Importurile de electricitate nu au fost foarte ridicate.

Un factor important a fost producția de energie din surse eoliene.

„Am avut şi o bună producţie de electricitate din zona eoliană, pentru că, aşa cum de altfel au putut vedea majoritatea românilor, au fost câteva zile - vineri, sâmbătă, duminică - în care vântul a bătut şi asta, dincolo poate de unele neplăceri, pentru sistemul de energie, pentru producţia de electricitate, a fost de foarte mare ajutor”, a spus Cristian Bușoi.

Producția fotovoltaică a fost, de asemenea, bună, însă aceasta nu poate acoperi în aceeași măsură necesarul din orele de vârf.

„Producţia fotovoltaică a fost şi ea foarte bună, dar după cum bine ştiţi, din păcate pe partea de fotovoltaic nu ne putem baza pentru orele de vârf decât într-o mică măsură, deoarece capacităţile noastre de stocare sunt scăzute”, a explicat secretarul de stat.

Cristian Bușoi a precizat că, în ultimele zile, consumul în orele de vârf a fost cu aproximativ 200-300 de megawați mai mic decât estimările Transelectrica.

O parte din reducere ar proveni de la consumatorii casnici, în urma apelurilor adresate populației de premier și de Guvern, iar restul de la consumatorii industriali.

„Primim zilnic diverse adrese în care, într-adevăr, marii consumatorii caută şi găsesc parţial soluţii de reorientare activităţii din orele de vârf şi chiar de programare a unor acţiuni de reparaţii, revizii în aceste ultime două săptămâni ale lunii august”, a explicat Bușoi.

Ministerul Energiei centralizează aceste informații, în timp ce Transelectrica, distribuitorii și furnizorii fac propriile analize, inclusiv în baza modificărilor contractuale sau a notificărilor privind reducerea cantității de electricitate solicitate.

„Vedem deja între 200 şi 300 de megawaţi mai puţin consum în orele de vârf decât prognozele Transelectrica”, a precizat secretarul de stat.

Stocurile de cărbune de la Rovinari sunt suficiente pentru această săptămână

În ceea ce privește Grupul 4 Rovinari, Bușoi a spus că stocurile de cărbune sunt suficiente pentru această săptămână și că acestea pot fi refăcute dacă va fi nevoie.

Secretarul de stat a dat asigurări și că nu există probleme legate de personalul necesar pentru funcționarea grupului, deși pentru un număr redus de specialiști a fost nevoie să fie solicitați oameni cu experiență care s-au pensionat între timp.

„Din informaţiile pe care le avem de la colegii de la Complexul Energetic Oltenia, cel puţin pentru această săptămână suntem acoperiţi de stocuri de cărbune. Evident că ele pot fi refăcute în caz de nevoie”, a transmis Cristian Bușoi.

El a precizat că necesarul și perspectiva pentru săptămânile următoare vor fi analizate în cadrul comandamentului programat pentru marți.

Situația energetică este influențată și de nivelul scăzut al debitului Dunării, pe fondul secetei.

„Din păcate, se pare că seceta continuă, debitul Dunării rămâne scăzut şi vom rămâne cu Unităţile 1 şi 2 închise şi pe perioada următoare, de aceea trebuie să facem o organizare judicioasă a rezervelor pe care le avem”, a spus Bușoi.

Secretarul de stat a precizat că, deși situația regională este stabilă și există energie disponibilă pentru importuri, prețurile energiei importate sunt mai mari decât cele ale producției interne.

„Deşi situaţia regională este stabilă, deşi există electricitate pentru importuri, deşi nu vedem nişte creşteri alarmante de preţuri, dar evident preţurile pe importuri sunt mai mari decât cele din producţia internă, totuşi trebuie să fim atenţi şi pe partea de rezerve”, a transmis oficialul Ministerului Energiei.

În ceea ce privește revenirea în funcțiune a reactoarelor 1 și 2 de la Cernavodă, prognozele pentru următoarele zile nu sunt favorabile.

Cristian Bușoi a precizat că, potrivit prognozelor hidro pentru următoarele 10 zile, este puțin probabil ca Unitatea 2 de la Cernavodă să poată fi redeschisă.

„Prognozele cele mai aproape de realitate, de fapt pe 10 zile - sigur că există şi prognoze pe un termen mai lung - dar pe următoarele 10 zile, într-adevăr, pare că e puţin probabil, chiar exclus, să putem să redeschidem Unitatea 2 de la Cernavodă”, a susținut acesta.