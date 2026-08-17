Prețurile carburanților continuă să crească, iar statul poate interveni direct doar prin mecanismul de reducere a accizei, a declarat Ilie Bolojan, în timpul unei vizite la Timișoara. Premierul interimar a spus că aprovizionarea cu țiței și motorină este influențată de conflictele externe, de costurile de transport și de problemele logistice, factori care se reflectă ulterior în prețurile de la pompă.

Ilie Bolojan a explicat că sunt două componente importante în această situație: mecanismul de reducere a accizei și aprovizionarea cu țiței și motorină. În timp ce prima ține de deciziile statului, cea de-a doua depinde de factori externi care nu pot fi controlați direct de autoritățile din România.

Premierul interimar a declarat că majorarea prețurilor nu este o problemă specifică României și că evoluția este influențată de situația din Golf și de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. În acest context, companiile își iau măsuri suplimentare de protecție, iar costurile mai mari ajung în lanțul de aprovizionare.

„Astăzi, ca efect al războiului, există nave care au fost atacate cu drone (în Marea Neagră - n.r.), deci asta înseamnă riscuri pentru transportatori, asta înseamnă costuri de asigurare în plus, asta înseamnă costuri de transport în plus şi toate, într-o formă sau alta, se regăsesc în ritmul de aprovizionare", a declarat prim-ministrul interimar.

Ilie Bolojan a amintit și dificultățile apărute în transportul carburanților pe calea ferată către vestul României. Potrivit acestuia, problemele respective au fost rezolvate în ultimele zile.

Premierul interimar a spus însă că autoritățile nu pot controla toate cauzele care influențează evoluția prețurilor.

„Oricât ne-am dori, nu avem cum să controlăm lucruri care nu pot fi controlate de noi. Nu este doar la noi această situaţie", a subliniat Bolojan.

Creșterea prețurilor la carburanți are efecte și asupra inflației, în condițiile în care transportul influențează costurile din mai multe sectoare ale economiei.

Ilie Bolojan a declarat că statul are posibilitatea să intervină prin reducerea accizei, însă aprovizionarea cu țiței și motorină rămâne dependentă de evoluțiile externe și de problemele logistice.

În aceste condiții, majorarea prețurilor este legată atât de costurile suplimentare de transport și asigurare, cât și de riscurile generate de conflictele din regiune.