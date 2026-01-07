Nicușor Dan, blocat la Paris. Fost consilier prezidențial: România nu e atât de săracă încât să se facă de râs

Iulian Fota, analist politic și fost consilier prezidențial, a declarat, despre situația în care se află președintele Nicușor Dan, rămas la Paris din cauza vremii care nu a permis decolarea aeronavei, că România nu este o țară atât de săracă încât „să se facă mai tot timpul de râs”. „Deci, eu cred că trebuie să ieșim un pic din meschinăria asta publică, că nu în asta stă România”, a spus acesta, la un post TV.

Fostul analist politic a declarat, în contextul în care președintele se află însoțit de dispozitivul de pază al SPP, că acesta părea relaxat pe pistă, motiv pentru care nu a considerat situația drept una limită.

„E o situație de disconfort. Sunt niște inconveniente pe care președintele le are, probabil că avea un program și niște reguli s-au dat peste cap, dar pe de altă parte, înțeleg că e vorba de o oră, o oră și jumătate. Câți dintre noi nu am trecut prin astfel de întârzieri, mai ales în condițiile de iarnă. Mai degrabă aș sublinia chestiunea juridică. Mi se pare, în situația asta din ce în ce mai meschină. România este o țară cu un PIB de 400 de miliarde de dolari”, a spus acesta, la Antena 3 CNN.

El a adăugat: „Nu pot să cred că suntem într-o situație totuși atât de dificilă, încât nu se poate găsi o soluție pentru ca președintele României sau premierul să aibă la dispoziție un instrument modern, în care, de exemplu, să aibă comunicare”.

Fostul consilier prezidențial susține că, având în vedere durata estimată a zborului până la București, de aproximativ patru ore, președintele ar fi deconectat de la fluxul principal de informații pe întreaga perioadă a deplasării.

„Nu e acceptabil în secolul XXI România să călătorească în condițiile astea. Deci, eu cred că e o ipocrizie publică aici mare, pe care trebuie să o depășim și ca țară, să ne respectăm un pic și rangul și, dacă vreți, și conducătorii, indiferent că sunt ei mai performanți sau mai puțin performanți”, a mai spus Iulian Fota.

Acesta a criticat, totodată, „ipocrizia publică” legată de cheltuielile statului și a afirmat că România dispune de resursele necesare pentru achiziționarea a cel puțin două aeronave dedicate, complet echipate, destinate președintelui și premierului.

„Dacă avea un pic de curaj Klaus Iohannis făcea economie statului român și aveam și două avioane. De ce spun două avioane? Pentru că întotdeauna trebuie să ai două rezervă la dispoziție. Deci, România nu este o țară atât de săracă încât să se facă mai tot timpul de râs, improvizând”, a explicat fostul consilier prezidențial.

Potrivit acestuia, Spartan ar fi, de fapt, o „improvizație”. „Spartanul este o soluție de avarie, pentru că, pe de o parte, nu avem un astfel de avion, iar pe de altă parte e o situație publică complicată și președintele vrea să fie auster și înțeleg această dorință a domniei sale, dar totuși, noi, ca țară, nu cred că ne prezentăm onorabil în fața întregii lumi”, a mai spus acesta.

Iulian Fota a afirmat că România ar trebui să depășească „meschinăria publică”, subliniind că esența țării nu se regăsește în astfel de situații. „O Românie care cheltuie miliarde pe tot felul de companii ineficiente, nu-și poate permite să dea 50 de milioane să cumpere două avioane sau, în fine, cât ar costa, dotate cu toate cerințele necesare unui președinte, ca să fie tot timpul în contact cu statul pe care îl conduce”, a mai adăugat acesta.

Deputatul PSD, Mihai Fifor, a declarat, despre situația în care se află președintele, că nu înțelege „insistența” cu care România ajunge, de fiecare dată, „să se facă de râs” în spațiul public.

„Pentru că este absolut ridicol ca președintele României să fie blocat la Paris pentru că o aeronavă Spartan a MApN nu poate decola din cauza condițiilor meteo. Nu vorbim despre un incident exotic, ci despre un eșec de organizare care nu are nicio scuză într-o țară membră a Uniunea Europeană și a NATO”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, „insistența de a transporta șeful statului cu un avion militar de transport tactic este o aiureală instituționalizată”. „Spartanul nu este avion prezidențial, nu este pregătit pentru astfel de misiuni și nu are ce căuta, în mod curent, în logistica deplasărilor unui șef de stat. Nu e vorba de confort – e vorba de funcționalitate, siguranță și seriozitate”, a adăugat acesta.

Fifor consideră că este și mai grav faptul că, în lipsa acestei improvizații devenite „rutină”, statul român pare incapabil să reacționeze la nivel elementar.

„Președintele putea fi adus acasă fără niciun fel de spectacol, în cel mai rău caz, cu un zbor de linie, discret, rapid, eficient. Nu îl „fura” nimeni. Asta fac statele normale. Asta fac statele care înțeleg că demnitatea funcției prezidențiale nu este negociabilă și nu se joacă la capitolul imagine”, a explicat acesta.

Potrivit deputatului PSD, această imagine „forțată de modestie și obsesia pentru „economii” prost înțelese” nu generează respect extern, ci produc exact efectul opus. „În situații-limită, nu arată responsabilitate, ci precaritate. Nu arată seriozitate, ci lipsă de plan B. Nu arată modestie, ci un stat care se autosabotează în planul reprezentării externe și acceptă să se pună singur într-o postură penibilă”, a spus acesta.

El a adăugat: „Faptul că o asemenea situație ajunge publică și este justificată prin explicații jenante despre vreme și constrângeri tehnice este, în sine, un eșec instituțional major. Un stat funcțional, civilizat și matur nu explică. Rezolvă. Rapid, tăcut, eficient. Așa ajungem să arătăm fix ca ruda săracă de la țară plecată la oraș. Iar în politica internațională, așa cum te prezinți, așa ești tratat”.