Decizie fără precedent la Paris. SUA se alătură garanțiilor de securitate pentru Ucraina

Statele Unite au susținut pentru prima dată, marți, un angajament comun al aliaților Ucrainei privind oferirea de garanții de securitate, într-un context în care liderii participanți au afirmat că aceste garanții ar urma să includă angajamente obligatorii de sprijin în cazul unui nou atac al Rusiei, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut în cadrul unui summit desfășurat la Paris, organizat de „Coaliția de Voință”, formată în principal din state europene, cu scopul de a consolida mecanismele de securitate destinate Kievului în eventualitatea unui armistițiu cu Moscova.

Summitul a reunit lideri europeni și reprezentanți ai Ucrainei, într-un moment în care discuțiile pentru încheierea conflictului, aflat în desfășurare de aproape patru ani, s-au intensificat.

Rusia a invadat Ucraina pentru prima dată în 2014 și a lansat o invazie la scară largă în 2022. Reuniunea de la Paris a avut ca obiectiv definirea unor garanții care să ofere Ucrainei un cadru de securitate pe termen lung, în cazul în care se va ajunge la o încetare a focului.

Spre deosebire de întâlnirile anterioare ale coaliției, la summit au participat și emisari ai Statelor Unite, printre care Steve Witkoff și Jared Kushner, precum și comandantul suprem al forțelor americane în Europa, generalul Alexus Grynkewich.

Cu o zi înainte, acesta discutase cu șefi ai armatelor europene despre detaliile tehnice ale garanțiilor de securitate.

După summit, Steve Witkoff a declarat că președintele Donald Trump „susține ferm protocoalele de securitate”. El a precizat că „aceste protocoale sunt menite să descurajeze orice atac, orice atac suplimentar asupra Ucrainei, iar dacă vor exista atacuri, sunt menite să apere. Ele vor îndeplini ambele roluri și sunt printre cele mai puternice concepute vreodată”.

Jared Kushner a subliniat, la rândul său, importanța securității post-conflict pentru Ucraina.

„Dacă ucrainenii vor ajunge la un acord final, trebuie să știe că după acest acord sunt în siguranță, că există, evident, un mecanism solid de descurajare și că sunt prevăzute garanții reale pentru a se asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla”, a afirmat el.

În declarația comună a liderilor coaliției se menționează și participarea aliaților la un mecanism de monitorizare și verificare a încetării focului, propus și coordonat de Statele Unite.

Potrivit oficialilor, acest mecanism ar urma să se bazeze pe utilizarea dronelor, senzorilor și sateliților, fără desfășurarea de trupe americane pe teren.

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a scris pe Telegram că acordurile reprezintă „un semnal al seriozității cu care Europa și întreaga coaliție a celor dispuși sunt pregătite să lucreze pentru o securitate reală”.

Totuși, el a precizat că rămâne de stabilit modul concret în care va funcționa monitorizarea și cum va fi susținută și finanțată armata ucraineană. Zelenski a mulțumit Statelor Unite „pentru disponibilitatea de a fi un sprijin în toate domeniile – garanții de securitate, monitorizarea armistițiului și reconstrucție”.

Deși declarația nu a fost explicit aprobată de Statele Unite, iar rolul Washingtonului a fost formulat mai prudent față de un proiect inițial, oficiali europeni au salutat participarea delegației americane.

Accentul discuțiilor s-a mutat recent de la promisiuni de ajutor militar către definirea unor garanții legale obligatorii, care să prevadă sprijin pentru Ucraina în cazul unui nou atac.

Documentul liderilor menționează că aceste angajamente pot include „utilizarea capabilităților militare, a informațiilor și sprijinului logistic, inițiative diplomatice și adoptarea de sancțiuni suplimentare”.

Totodată, Franța și Marea Britanie și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la o forță multinațională europeană, care ar urma să fie desfășurată după atingerea unui armistițiu, pentru sprijinirea reconstrucției și a capacităților de descurajare ale Ucrainei.