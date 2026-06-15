Când se va semna acordul de pace dintre SUA și Iran

Memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran ar putea fi semnat vineri, a anunțat președintele american Donald Trump, într-o postare pe Truth Social.

„Acest Mare Acord va aduce pace și securitate în întreaga regiune. Mulți președinți au încercat să facă pace cu Iranul și toți au eșuat înaintea mea. Liderii regiunii au găsit, pentru prima dată, un președinte care îi poate ajuta să obțină o pace reală. Odată cu deschiderea strâmtorii, la semnarea Acordului de vineri, în scopul îndepărtării minelor, petrolul va curge din nou pe ambele capete pentru regiune și pentru întreaga lume!”, a scris locatarul de la Casa Albă.

Anterior, oficialii americani și iranieni anunțaseră că au convenit asupra unui cadru pentru a pune capăt războiului, a opri blocada americană asupra Iranului și a redeschide Strâmtoarea Ormuz, un pact preliminar care a dus la scăderea prețurilor petrolului, dar lasă soarta programului nuclear al Iranului în seama negocierilor ulterioare.

„Acordul cu Republica Islamică Iran este acum finalizat”, a scris președintele american Donald Trump pe Truth Social, duminică. Postarea sa a venit la scurt timp după ce prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, a cărui țară a servit drept mediator, a anunțat că s-a încheiat un acord luni dimineață, ora locală.

Memorandumul de înțelegere este programat să fie semnat oficial vineri în Elveția.

Termenii preciși nu au fost cunoscuți imediat. Sharif a declarat într-o postare pe X că pactul prevedea „încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”. Libanul a fost un punct de blocaj în negocieri, din cauza atacurilor grupării teroriste Hezbollah și a răspunsului din partea Israelului.

Într-un comunicat, secretariatul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului a declarat că războiul și operațiunile militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban, se vor încheia definitiv începând de luni seară.

Ministrul adjunct de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a declarat că un acord mai extins va fi negociat în timpul unei perioade de încetare a focului de 60 de zile, inclusiv ridicarea sancțiunilor pentru Iran.

Soarta programului nuclear al Iranului, o altă problemă spinoasă, va fi, de asemenea, abordată în cadrul acestor discuții ulterioare, au declarat anterior surse pentru Reuters.

Nu a existat nicio reacție imediată la anunț din partea Israelului, care a declarat că nu este parte la discuțiile SUA-Iran.

Donald Trump a declarat că Strâmtoarea Ormuz, o rută majoră de transport maritim pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze pe care Iranul a închis-o efectiv timp de luni de zile, se va redeschide vineri și că a ordonat încetarea blocadei americane asupra porturilor iraniene.

„Nave ale lumii, porniți motoarele. Lăsați petrolul să curgă!”, a scris Trump.

Prețurile petrolului au scăzut imediat. Contractele futures la țiței Brent au scăzut cu 4% în tranzacțiile de luni dimineață, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a scăzut cu peste 4,6%. Piețele bursiere din Asia au crescut.