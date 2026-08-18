Randamentele obligațiunilor americane au urcat marți, 18 august, la cele mai ridicate niveluri din ultimele decenii, în timp ce petrolul Brent a depășit 91 de dolari pe baril după expirarea acordului temporar dintre Statele Unite și Iran, iar bursele asiatice au pierdut câștigurile înregistrate la începutul ședinței, potrivit agenției Reuters.

Investitorii se tem că reluarea tensiunilor din Orientul Mijlociu ar putea menține presiunile asupra inflației și asupra costurilor de finanțare.

Randamentul titlurilor de Trezorerie americane pe 30 de ani a urcat până la 5,321%, cel mai ridicat nivel din aproape 20 de ani, în timp ce randamentul obligațiunilor pe 10 ani a ajuns la 4,724%.

În același timp, contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 0,4%, până la aproximativ 91,20 dolari pe baril, marcând a treia zi consecutivă de creștere.

Presiunile asupra piețelor au crescut după expirarea perioadei de 60 de zile prevăzute de acordul interimar dintre Washington și Teheran. În lipsa unui progres diplomatic, președintele Donald Trump a exclus prelungirea înțelegerii, iar Iranul a transmis că își poate schimba postura militară într-una „complet ofensivă”.

Acordul urmărea să ofere timp pentru negocieri privind încheierea conflictului și programul nuclear iranian. Printre problemele rămase nerezolvate se află sancțiunile americane, blocada navală și situația Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de energie.

Revenirea riscului geopolitic se reflectă rapid în prețul petrolului. Reuters relata că Brentul a atins 91,14 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate a urcat până la 85,04 dolari, ambele valori fiind cele mai ridicate de la sfârșitul lunii iulie.

Unul dintre principalele motive de îngrijorare pentru investitori este situația transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz.

Datele de monitorizare Kpler arată că doar cinci nave de mărfuri au traversat strâmtoarea sâmbătă, iar duminică nu a fost înregistrată nicio traversare. În weekendul anterior, prin această rută trecuseră 31 de nave.

Reducerea traficului este importantă deoarece Strâmtoarea Ormuz reprezintă o rută esențială pentru transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Orice perturbare prelungită poate avea efecte asupra prețurilor energiei, costurilor de transport și, în cele din urmă, asupra inflației din economiile dependente de importurile de energie.

Creșterea randamentelor nu este limitată la Statele Unite.

Randamentul obligațiunilor guvernamentale japoneze pe 10 ani a urcat marți la 2,94%, cel mai ridicat nivel din aproximativ trei decenii. Evoluția face parte dintr-o vânzare mai amplă de obligațiuni pe piețele dezvoltate.

Analiștii MUFG au descris creșterea și persistența randamentelor pe termen lung din economiile dezvoltate drept unul dintre principalele elemente care influențează în prezent piețele globale.

Randamentele mai mari înseamnă, în general, costuri mai ridicate de finanțare pentru guverne, companii și gospodării. Pentru investitori, obligațiunile devin în același timp mai atractive, ceea ce poate reduce apetitul pentru active considerate mai riscante, precum acțiunile.

Reacția s-a văzut și pe piețele de acțiuni.

Indicele MSCI Asia-Pacific, exceptând Japonia, a scăzut cu aproximativ 0,3%, după ce începuse ședința pe plus. Nikkei 225 din Japonia a coborât cu 1,6%.

În Coreea de Sud, Kospi a șters un avans de peste 3% și a ajuns să tranzacționeze în jurul nivelului de închidere anterior. Evoluția a arătat cât de repede s-a schimbat sentimentul investitorilor pe parcursul ședinței asiatice.

Pe Wall Street, sesiunea precedentă s-a încheiat de asemenea în teritoriu negativ. S&P 500 a pierdut aproximativ 0,5%, iar Nasdaq Composite circa 0,3%.

Tensiunile geopolitice se suprapun peste semnale de încetinire a economiei americane.

Vânzările cu amănuntul din SUA au scăzut cu 0,6% în iulie, prima reducere din ultimele nouă luni și cea mai mare din ultimele 14 luni. Vânzările de bază, urmărite îndeaproape pentru calcularea produsului intern brut, au coborât cu 0,4%.

Datele au contribuit la reducerea așteptărilor privind o majorare a dobânzii de către Rezerva Federală în septembrie. Un sondaj realizat între 12 și 17 august arată că o majoritate clară a economiștilor anticipează menținerea dobânzii Fed în intervalul 3,50%-3,75% până la sfârșitul anului.

Situația creează o problemă pentru banca centrală: economia dă semne de încetinire, însă scumpirea petrolului și riscul unor noi perturbări ale aprovizionării cu energie pot alimenta inflația.

În piața valutară, indicele dolarului american a avansat cu aproximativ 0,1%, la 99,60, recuperând parțial terenul după ce coborâse la minimul ultimelor două luni.

Aurul a pierdut 0,3%, până la aproximativ 4.402,89 dolari pe uncie, întrerupând o serie de două ședințe consecutive de creștere.

Și piața criptomonedelor a fost ușor negativă. Bitcoin a coborât cu aproximativ 0,3%, la 64.159,76 dolari, iar ether a pierdut 0,3%, până la 1.899,34 dolari.

Pe lângă tensiunile geopolitice și problemele de pe piețele de obligațiuni, investitorii urmăresc și încetinirea economiei chineze.

Producția industrială a Chinei a crescut cu 4,5% în iulie, față de aceeași lună din 2025, sub nivelul de 4,8% anticipat de economiști. Vânzările cu amănuntul au avansat cu doar 0,6%, comparativ cu 1% în iunie și cu estimarea de 1,5%.

Investițiile în active fixe au scăzut cu 6,7% în primele șapte luni ale anului, după un declin de 5,7% în perioada ianuarie-iunie. Datele indică o recuperare economică mai slabă decât se anticipa, în condițiile în care consumul intern și sectorul imobiliar continuă să reprezinte puncte vulnerabile.

Piețele vor rămâne concentrate pe trei teme: evoluția conflictului dintre SUA și Iran, circulația petrolului prin Strâmtoarea Hormuz și direcția politicii monetare americane.

O eventuală escaladare în Orientul Mijlociu ar putea pune presiune suplimentară pe prețul petrolului și, implicit, pe inflație. În paralel, randamentele ridicate ale obligațiunilor pot crește costurile de finanțare și pot limita apetitul pentru acțiuni.

De cealaltă parte, datele economice mai slabe din Statele Unite și China oferă un argument pentru o politică monetară mai prudentă. Tocmai această combinație — creștere economică mai lentă, petrol mai scump și randamente ridicate — reprezintă principala sursă de incertitudine pentru piețele globale.