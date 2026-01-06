Acord istoric semnat la Paris. Garanțiile de securitate pentru Ucraina intră într-o nouă etapă

Președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au semnat marți, la Paris, o declarație de intenție care prevede desfășurarea unei forțe multinaționale în Ucraina după intrarea în vigoare a unei încetări a focului, notează BBC.

Documentul a fost adoptat în cadrul reuniunii șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință”, desfășurată la Palatul Élysée, și reprezintă un pas formal către conturarea unui mecanism de securitate post-conflict pentru Ucraina.

Premierul britanic Keir Starmer a explicat că semnarea documentului creează baza legală pentru o eventuală desfășurare de militari pe teritoriul ucrainean, cu scopul de a asigura securitatea după un armistițiu.

„Semnarea acestei declaraţii de intenţie deschide calea către un cadru juridic în care (militarii) ar putea fi detaşaţi pentru a asigura securitatea” teritoriului ucrainean, a declarat Keir Starmer.

Tot acesta a precizat că Franța și Regatul Unit vor putea instala „hub-uri militare” în Ucraina, ca parte a arhitecturii de securitate avute în vedere.

Președintele Emmanuel Macron a anunțat că cele 35 de state membre ale Coaliției de Voință au aprobat garanții de securitate pe care le-a descris drept „solide”.

„Pe baza întregii munci depuse în ultimele luni, ne-am consolidat abordarea prin instituirea unor mecanisme de supraveghere a încetării focului, care vor fi plasate sub conducerea americană”, a declarat liderul francez, „dar cu contribuţii din partea mai multor state care şi-au manifestat disponibilitatea”.

Macron a subliniat importanța acestor garanții în contextul negocierilor de pace.

„Garanţiile de securitate sunt cheia împotriva unei capitulări ucrainene”, a adăugat președintele Franței.

În timp ce Franța și Regatul Unit susțin desfășurarea unei forțe multinaționale pe teritoriul ucrainean, alte state europene și-au nuanțat pozițiile.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că trupele germane ar putea participa la forța multinațională, însă exclusiv în afara Ucrainei.

În schimb, Italia a exclus explicit o astfel de opțiune. Prim-ministrul Giorgia Meloni a transmis aliaților europeni și reprezentanților americani că Roma nu va trimite trupe italiene pe teren.

„Reafirmând sprijinul Italiei pentru securitatea Ucrainei, în conformitate cu ceea ce s-a făcut întotdeauna, preşedinta (Consiliului) Meloni a reamintit anumite puncte-cheie ale poziţiei guvernului italian cu privire la problema garanţiilor, în special excluderea utilizării trupelor italiene pe teren”, se arată în comunicatul biroului său, emis după reuniunea de la Paris.

La Paris au fost prezenți și emisari ai administrației americane. Trimisul SUA, Steve Witkoff, a adoptat un ton mai conciliant decât președintele american Donald Trump, care îl ironizase anterior pe Emmanuel Macron la Washington.

Witkoff l-a descris pe liderul francez drept „un om incredibil” și a declarat, alături de Jared Kushner, că discuțiile privind securitatea Ucrainei sunt avansate.

„Vreau să vă spun următorul lucru: suntem aici pentru a media şi a ajuta în procesul de pace şi suntem pregătiţi să facem tot ce este necesar pentru a ajunge la acest obiectiv. Preşedintele Trump crede cu tărie şi fervoare că aceste crime trebuie să înceteze, că masacrul trebuie să înceteze”, a spus Witkoff.

Jared Kushner a completat: „Nu am nimic de adăugat, a fost spus perfect”.

Ulterior, Kushner a declarat că discuțiile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski privind garanțiile de securitate, desfășurate luna trecută la Mar-A-Lago, au clarificat majoritatea punctelor sensibile.

„Cred că au rezolvat cu adevărat majoritatea, dacă nu chiar toate problemele care erau în suspensie în acest sens”, a spus el. „Aş spune că astăzi a fost o zi foarte, foarte importantă”.

Totodată, Kushner a avertizat că acest progres nu garantează automat pacea.

„Dacă Ucraina va încheia un acord final, trebuie să ştie că, după încheierea acordului, va fi în siguranţă, va avea o forţă de descurajare puternică şi vor exista măsuri de protecţie reale pentru a se asigura că acest lucru nu se va mai repeta”, a declarat acesta.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a caracterizat Declarația de la Paris drept un document aplicabil și clar.

„Aceasta ilustrează dorinţa Coaliţiei şi a ţărilor europene de a lucra pentru pace”, a declarat liderul de la Kiev.

El a explicat că statele implicate vor să fie pregătite pentru momentul în care negocierile diplomatice vor duce la un acord.

„Vrem să fim pregătiţi, astfel încât, atunci când diplomaţia va ajunge la pace, să putem mobiliza forţele coaliţiei să acţioneze”, a spus Zelenski.

Potrivit acestuia, Ucraina cunoaște deja nivelul de implicare al fiecărei țări.

Zelenski a mai anunțat progrese în discuțiile cu delegația SUA privind monitorizarea păcii, dar a admis că unele chestiuni rămân deschise.

„Ceea ce trebuie să rezolvăm cu adevărat este problema teritoriului”, a precizat el. „Avem o serie de idei care ar putea fi utile”.

Declarația de la Paris marchează un pas important în eforturile occidentale de a contura un mecanism de securitate pentru Ucraina după un posibil armistițiu. Totuși, liderii implicați au subliniat că rămân numeroase obstacole politice și teritoriale, iar pacea nu este încă garantată, în pofida progreselor diplomatice anunțate.