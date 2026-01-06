Steve Witkoff şi Jared Kushner, alături de Coaliția de Voință la summitul de la Paris, de astăzi

„Coaliţia de Voinţă”, se reunește marţi la Paris cu obiectivul declarat de a avansa coordonarea internaţională privind o eventuală soluţionare a războiului declanşat de Rusia, conflict care se apropie de intrarea în al cincilea an.

Reuniunea are loc într-un context diplomatic şi militar complex, marcat de continuarea luptelor pe teren şi de eforturi susţinute pentru definirea unor garanţii de securitate destinate Kievului.

Summitul este organizat de Franţa şi Regatul Unit şi reuneşte reprezentanţi din 35 de ţări care sprijină Ucraina. Potrivit Palatului Élysée, obiectivul central al întâlnirii este evidenţierea unei „convergenţe” între Statele Unite, statele europene şi Ucraina privind „modalităţile operaţionale” ale garanţiilor de securitate ce ar putea fi oferite Ucrainei într-un cadru politic de încetare a focului.

Din partea Statelor Unite ale Americii vor participa la reuniunea de la Paris Steve Witkoff, trimisul special al SUA, şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump. Prezenţa lor marchează prima participare americană la un summit fizic al Coaliţiei de Voinţă de la lansarea acestui format, în primăvara anului trecut.

Un oficial al Palatului Élysée a precizat luni că secretarul de stat Marco Rubio nu va fi prezent la summit, „din motive evidente”, făcând referire la situaţia din Venezuela.

Acelaşi oficial a subliniat eforturile depuse de organizatori pentru menţinerea implicării Washingtonului în sprijinul Ucrainei:

„Am încercat să îi aducem pe americani mai aproape de noi, fără a ne resemna vreodată cu ideea că Statele Unite ar putea abandona Ucraina. Am reuşit acest exerciţiu de reconvergenţă între Ucraina, Europa şi America”.

Aproximativ 27 de şefi de stat sau de guvern sunt aşteptaţi în capitala franceză, majoritatea din Europa. Potrivit surselor diplomatice, la summit vor participa preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni şi premierul canadian Mark Carney.

La reuniune vor fi prezenţi şi reprezentanţi ai NATO, inclusiv secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, precum şi cel mai înalt responsabil militar al NATO, generalul Alexus Grynkewich.

Întâlnirea se desfăşoară în formatul „Coaliţiei de Voinţă”, un cadru de coordonare politică şi militară lansat de Franţa şi Regatul Unit.

Potrivit administraţiei prezidenţiale franceze, Paris şi Londra, care co-conduc Coaliţia de Voinţă, urmăresc identificarea unui teren comun asupra a cinci puncte principale.

Acestea vizează modul în care ar putea fi monitorizat un eventual armistiţiu între Rusia şi Ucraina, continuarea sprijinului acordat armatei ucrainene, desfăşurarea unei forţe multinaţionale de reasigurare în Ucraina după încheierea războiului, angajamentele aliaţilor în cazul în care Moscova ar încălca un armistiţiu şi stabilirea unor acorduri de cooperare pe termen lung în domeniul apărării cu Kievul.

„Ambiţia noastră este să anunţăm finalizarea lucrărilor de convergenţă”, a declarat un consilier al preşedintelui francez Emmanuel Macron. Acesta a precizat că şefii de stat şi de guvern vor face publice doar informaţiile permise de secretul militar, fără a intra în detalii privind efectivele sau contribuţiile naţionale la o eventuală forţă multinaţională.

Summitul de la Paris este precedat de o serie de reuniuni pregătitoare. Sâmbătă, consilieri de securitate din 15 ţări, printre care Franţa, Germania şi Canada, alături de reprezentanţi ai Uniunii Europene şi NATO, s-au reunit la Kiev. Steve Witkoff a participat de la distanţă la aceste discuţii, care s-au concentrat pe detaliile celei mai recente versiuni a planului american de încetare a ostilităţilor, negociat cu Ucraina.

O altă întâlnire pregătitoare, la nivelul şefilor de stat major, a avut loc luni şi a fost dedicată în principal garanţiilor de securitate pentru Ucraina.

În acest context, săptămâna trecută, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Donald Trump în Florida. Potrivit informaţiilor furnizate de oficiali americani, liderul ucrainean a prezentat un plan de pace în 20 de puncte, care prevede acordarea de garanţii de securitate de către Statele Unite şi transformarea regiunii estice Donbas într-o zonă economică liberă.

Volodimir Zelenski a declarat recent că Ucraina urmăreşte o soluţie diplomatică, dar rămâne pregătită pentru continuarea apărării.

„Ucraina va fi pregătită pentru cele două căi posibile: diplomaţia, pe care o căutăm, sau continuarea unei apărări active dacă presiunea exercitată de partenerii noştri asupra Rusiei se dovedeşte insuficientă”, a afirmat el.

De la Moscova, preşedintele rus Vladimir Putin a reiterat că Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina fie prin negocieri, fie prin mijloace militare.

Kremlinul a anunţat şi intenţia de a-şi înăspri poziţia în negocieri, după ce a acuzat Ucraina de un presupus atac cu drone asupra unei reşedinţe prezidenţiale, acuzaţie respinsă de autorităţile de la Kiev.

Pe teren, forţele ruse şi-au continuat înaintarea, revendicând cucerirea localităţii Grabovské din regiunea Sumî, în nord-estul Ucrainei.

Potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului şi ale Critical Threats Project, armata rusă a cucerit în 2025 peste 5.600 de kilometri pătraţi de teritoriu ucrainean.

În ajunul summitului, un atac rusesc a lovit o clinică din Kiev, provocând moartea a două persoane şi rănirea altora. Atacurile au fost însoţite de alerte antiaeriene pe întreg teritoriul Ucrainei şi de întreruperi de curent, în condiţii de temperaturi scăzute.

Reuniunea de la Paris se desfăşoară astfel într-un context marcat de eforturi diplomatice intense şi de evoluţii militare continue, liderii participanţi urmând să încerce conturarea unor elemente comune privind un eventual armistiţiu şi cadrul de securitate al Ucrainei.