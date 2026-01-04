Planul lui Volodimir Zelenski pentru Ucraina. Ce va face dacă negocierile de pace eșuează

Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că, dacă inițiativele diplomatice nu vor determina Moscova să înceteze agresiunea, Ucraina va fi nevoită să continue lupta pentru apărarea propriului teritoriu.

„Dacă Rusia blochează toate acestea, dacă partenerii noştri nu obligă Rusia să pună capăt războiului, va exista o altă cale: să ne apărăm”, a declarat Zelenski în timpul unei conferințe de presă.

Liderul ucrainean a precizat că autoritățile de la Kiev își continuă eforturile pentru identificarea variantelor de pace.

Deocamdată, autoritățile de la Kiev conturează următoarele etape ale diplomației internaționale, în timp ce președintele Volodimir Zelenski vorbește despre perspectivele unui nou format de discuții. Liderul ucrainean a menționat că se pregătește un posibil summit în Statele Unite până la finalul lunii ianuarie, unde ar urma să fie analizate propuneri privind „modul de a pune capăt războiului cu Rusia”.

Potrivit explicațiilor sale, la Kiev au avut loc recent consultări cu consilierii pe probleme de securitate ai mai multor state, discuțiile vizând aspecte precum garanțiile de securitate și cooperarea pe termen următor. Zelenski a precizat, totodată, că dialogul va continua în zilele următoare la Paris, într-o întâlnire cu lideri europeni, după care sunt planificate noi discuții și cu partea americană.

„După aceea, ne vom pregăti pentru o reuniune în Statele Unite la nivel de conducere. Ne-ar plăcea ca toate acestea să se întâmple în ianuarie, până la sfârşitul lunii ianuarie", a spus Zelenski.

La Kiev a avut loc o nouă rundă de discuții între reprezentanții mai multor state europene, care au evaluat varianta actualizată a planului pentru oprirea războiului, înainte de summitul din Franța al „Coaliției Voinței”, alianța țărilor care susțin Ucraina.

În paralel, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu este mulțumit de modul în care Vladimir Putin gestionează războiul.

„Nu sunt încântat de Putin. Ucide prea mulţi oameni”, a spus Trump într-o conferinţă de presă susținută la Mar-a-Lago, unde a răspuns unei întrebări legate de liderul rus și situația din Ucraina.

Liderul Statelor Unite a mai afirmat că există progrese în negocierile pentru pace, fără a oferi detalii suplimentare, descriind conflictul drept „o baie de sânge”.