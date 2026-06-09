O dronă prăbușită în raionul Orhei, Republica Moldova, a generat prima cerere de despăgubire din istoria comunei. Chișinăul și Kievul oferă versiuni diferite despre originea aparatului.

Drona s-a prăbușit și a explodat în noaptea de 8 spre 9 iunie pe un teren agricol din apropierea satului Lopatna, raionul Orhei, Republica Moldova, în timpul unui atac aerian masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. Proprietarul terenului a depus deja cerere de despăgubire la primăria localității, însă autoritățile recunosc că nu știu cum să evalueze pagubele.

„Domnul cu terenul agricol a scris cerere la primărie și urmează să luăm măsuri. E prima dată, nu am avut așa ceva. Dă, Doamne, să fie și ultima dată. Cum pagubele să le calculez, e un lucru foarte greu și emoțional. Pentru o dronă ne-am speriat așa de tare că s-a cutremurat casa", a declarat primarul comunei Jora de Mijloc, Oxana Voicu, pentru TVR Moldova. Ministerul Apărării al Republicii Moldova a anunțat că fragmentele aparatului de zbor sunt examinate de specialiști pentru a stabili circumstanțele incidentului. Nu au fost raportate victime.

Autoritățile de la Chișinău și cele de la Kiev au oferit versiuni contradictorii privind proveniența aparatului. Ministerul de Externe al Republicii Moldova a comunicat că, în urma consultărilor cu partea ucraineană, drona ar fi, cel mai probabil, de proveniență ucraineană. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a contrazis această versiune într-un mesaj publicat pe platforma X, declarând că este vorba despre o dronă rusească. Oficialul ucrainean și-a exprimat solidaritatea cu Republica Moldova și a catalogat incidentul drept o dovadă a amenințării pe care Rusia o reprezintă pentru întreaga regiune.

Incidentul de la Orhei nu este singular. De la începutul războiului în Ucraina, peste 50 de drone și rachete au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit Ministerului Apărării. Este vorba în special despre drone de tip Shahed - producție iraniană, utilizate de Federația Rusă, cunoscute și sub denumirea Gherani-2, drone de tip Gerbera și drone-momeală.