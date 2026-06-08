Un aparat de zbor fără pilot, despre care autoritățile cred că ar putea fi o dronă, a explodat în noaptea de 7 spre 8 iunie în Republica Moldova, raionul Orhei, potrivit Ziarul de Gardă.

Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă a declanșat o intervenție amplă a poliției și a echipelor specializate.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Republicii Moldova, alerta a fost dată în jurul miezului nopții de un locuitor din satul Lopatna, care a observat un aparat de zbor necunoscut în afara localității. La scurt timp după observare, obiectul a explodat.

La fața locului au intervenit grupa operativă, echipele specializate ale poliției și serviciile de urgență. Autoritățile au anunțat că perimetrul a fost securizat pentru a elimina orice risc suplimentar.

„La fața locului s-au deplasat imediat grupa operativă, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată, securizată și monitorizată conform procedurilor”, a transmis Poliția Republicii Moldova într-un comunicat publicat luni dimineață.

În intervenție au fost implicați și specialiștii Secției tehnico-explozive, precum și reprezentanții Direcției Situații Excepționale din Orhei, care au evaluat riscurile și au efectuat primele cercetări.

Verificările preliminare efectuate de autorități au arătat că explozia nu a provocat victime și nu au existat persoane rănite.

Cercetările au fost reluate în dimineața zilei de 8 iunie, iar echipele specializate continuă analiza resturilor găsite la locul incidentului pentru a stabili cu exactitate natura aparatului de zbor și proveniența acestuia.

„În urma verificărilor preliminare, s-a constatat că nicio persoană nu a fost rănită. În această dimineață cercetările de specialitate au fost reluate, iar instituțiile responsabile continuă documentarea cazului și colaborează cu structurile naționale competente pentru a stabili toate circumstanțele”, a precizat Poliția Republicii Moldova.

Până în prezent, autoritățile nu au confirmat oficial tipul aparatului de zbor și nici originea acestuia. Investigația este coordonată împreună cu structurile naționale competente, care analizează toate scenariile posibile.

Incidentul are loc într-un context regional sensibil, marcat de războiul din Ucraina și de numeroasele incidente aeriene raportate în ultimii ani în apropierea frontierelor Republicii Moldova.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, autoritățile de la Chișinău au semnalat în repetate rânduri încălcări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova.

În mai multe cazuri au fost descoperite fragmente de drone sau aparate de zbor căzute pe teritoriul țării, în special în zone apropiate de frontiera cu Ucraina. Autoritățile moldovene au condamnat anterior aceste incidente și au solicitat măsuri pentru protejarea spațiului aerian național.