Republica Moldova. Președinta Maia Sandu a declarat că trebuie să înceapă producerea de drone și sisteme anti-dronă în Republica Moldova pentru consolidarea capacităţilor de apărare aeriană. În acest scop, şefa statului a anunţat că a solicitat modificarea legislaţiei, ca să permită parteneriate cu investitorii străini în domeniul producerii sistemelor anti-dronă.

Este vorba despre drone de interceptare, sisteme de bruiaj şi sisteme de apărare anti-dronă.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii cu Nicolae Chicu şi vin după ce mai multe drone ruseşti au survolat sau au căzut pe teritoriul Republicii Moldova.

Şefa statului a declarat că a solicitat Guvernului să înceapă modificarea legislației,astfel încât să permită sistemului privat şi investitorilor străini să producă drone şi sisteme anti-dronă în Republica Moldova.

Preşedinta a precizat că statul ar trebui să producă aceste sisteme de apărare, însă nu dispune de capacităţi pentru producerea lor.

„Statul nostru nu are tehnologiile astea noi. Noi nu avem experții, pentru că nu am pregătit asemenea experți. Dar sunt investitori străini care au deja aceste tehnologii, doar că legea astăzi nu permite.

Nu există o lege care să permită aceste parteneriate public private. Și am solicitat Guvernului să pregătească modificarea legii și cred că această modificare trebuie făcută cât mai repede.

O să încercăm să atragem investiții, în primul rând ca să facem aceste parteneriate public-private, dar poate reușim să atragem și niște investiții străine.

Pentru că este nevoie să avem aceste drone interceptoare care să combată dronele care vin tot mai des pe teritoriul țării noastre și creează pericole reale. Am văzut asta în cazul de la Galați”, a declarat şefa statului.

La moment, Republica Moldova nu are capacitatea de apărare în faţa dronelor.

„Am avut o dronă care a fost intenționat direcționată de ruși ca să traverseze Republica Moldova de la nord la sud. Deci, nu a fost cazul altor drone care pur și simplu traversau ilegal spațiul nostru aerian ca să ajungă în partea de vest a Ucrainei și să ucidă oameni acolo.

Asta a fost o dronă care a fost direcționată intenționat de ruși să traverseze spațiul nostru.

Acum, ca să dai jos o asemenea dronă, în primul rând trebuie să te asiguri că nu există un pericol pentru oameni, pentru că atunci când o dai jos, ea poate să cadă și să provoace distrugeri mai mari.

În același timp, trebuie să ai și vreme potrivită, pentru că, dacă sunt nori, drona se poate ascunde după nori. Deci nu este simplu. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem acest sistem”, a explicat preşedinta necesitatea producerii sistemelor anti-dronă în Republica Moldova.

Potrivit şefei statului, în Republica Moldova s-au produs arme şi muniţii pentru Federaţia Rusă, îm pofida interdicţiilor.

„Chiar dacă legea nu a permis până acum aceste activități de producere a armamentului și munițiilor, am descoperit că până să venim noi la guvernare, s-au produs totuși pentru Federația Rusă, aici, pe teritoriul Republicii Moldova, și de către întreprinderi de stat, dar și de către întreprinderi private cu capital rus, componente pentru complexul militar al Federației Ruse.

Ar trebui să vedem de ce s-a întâmplat acest lucru, dar înțeleg că la bază stau niște acorduri interguvernamentale. Noi acum o să facem legal, o să modificăm legea”, a declarat Maia Sandu.