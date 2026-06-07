Politica

Maia Sandu, despre consolidarea capacităţilor de apărare: Trebuie să producem drone şi sisteme anti-dronă

Comentează știrea
Maia Sandu, despre consolidarea capacităţilor de apărare: Trebuie să producem drone şi sisteme anti-dronăSursa foto: Capture video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Președinta Maia Sandu a declarat că trebuie să înceapă producerea de drone și sisteme anti-dronă în Republica Moldova pentru consolidarea capacităţilor de apărare aeriană. În acest scop, şefa statului a anunţat că a solicitat modificarea legislaţiei, ca să permită parteneriate cu investitorii străini în domeniul producerii sistemelor anti-dronă.

Este vorba despre drone de interceptare, sisteme de bruiaj şi sisteme de apărare anti-dronă.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii cu Nicolae Chicu şi vin după ce mai multe drone ruseşti au survolat sau au căzut pe teritoriul Republicii Moldova.

Cele mai vizitate străzi din lume. Atrag milioane de turiști și ascund povești fascinante
Cele mai vizitate străzi din lume. Atrag milioane de turiști și ascund povești fascinante
Costurile ascunse ale bătrâneții. Provocarea cu care se confruntă milioane de femei după pensionare
Costurile ascunse ale bătrâneții. Provocarea cu care se confruntă milioane de femei după pensionare

Maia Sandu, despre modificarea legislaţiei pentru producerea sistemelor anti-dronă în Republica Moldova

Şefa statului a declarat că a solicitat Guvernului să înceapă modificarea legislației,astfel încât să permită sistemului privat şi investitorilor străini să producă drone şi sisteme anti-dronă în Republica Moldova.

Preşedinta a precizat că statul ar trebui să producă aceste sisteme de apărare, însă nu dispune de capacităţi pentru producerea lor.

„Statul nostru nu are tehnologiile astea noi. Noi nu avem experții, pentru că nu am pregătit asemenea experți. Dar sunt investitori străini care au deja aceste tehnologii, doar că legea astăzi nu permite.

Nu există o lege care să permită aceste parteneriate public private. Și am solicitat Guvernului să pregătească modificarea legii și cred că această modificare trebuie făcută cât mai repede.

O să încercăm să atragem investiții, în primul rând ca să facem aceste parteneriate public-private, dar poate reușim să atragem și niște investiții străine.

Pentru că este nevoie să avem aceste drone interceptoare care să combată dronele care vin tot mai des pe teritoriul țării noastre și  creează pericole reale. Am văzut asta în cazul de la Galați”, a declarat şefa statului.

Republica Moldova, vulnerabilă în faţa dronelor

La moment, Republica Moldova nu are capacitatea de apărare în faţa dronelor.

„Am avut o dronă care a fost intenționat direcționată de ruși ca să traverseze Republica Moldova de la nord la sud. Deci, nu a fost cazul altor drone care pur și simplu traversau ilegal spațiul nostru aerian ca să ajungă în partea de vest a Ucrainei și să ucidă oameni acolo.

Asta a fost o dronă care a fost direcționată intenționat de ruși să traverseze spațiul nostru.

Acum, ca să dai jos o asemenea dronă, în primul rând trebuie să te asiguri că nu există un pericol pentru oameni, pentru că atunci când o dai jos, ea poate să cadă și să provoace distrugeri mai mari.

În același timp, trebuie să ai și vreme potrivită, pentru că, dacă sunt nori, drona se poate ascunde după nori. Deci nu este simplu. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem acest sistem”, a explicat preşedinta necesitatea producerii sistemelor anti-dronă în Republica Moldova.

Arme pentru Rusia, produse în Republica Moldova

Potrivit şefei statului, în Republica Moldova s-au produs arme şi muniţii pentru Federaţia Rusă, îm pofida interdicţiilor.

„Chiar dacă legea nu a permis până acum aceste activități de producere a armamentului și munițiilor, am descoperit că până să venim noi la guvernare, s-au produs totuși pentru Federația Rusă, aici, pe teritoriul Republicii Moldova, și de către întreprinderi de stat, dar și de către întreprinderi private cu capital rus, componente pentru complexul militar al Federației Ruse.

Ar trebui să vedem de ce s-a întâmplat acest lucru, dar înțeleg că la bază stau niște acorduri interguvernamentale. Noi acum o să facem legal, o să modificăm legea”, a declarat Maia Sandu.

Stiri calde

00:09 - Reîncepe războiul! Iranul a lansat rachete balistice asupra Israelului pentru prima dată de la armistițiul din aprilie

23:56 - Cele mai vizitate străzi din lume. Atrag milioane de turiști și ascund povești fascinante

23:45 - Trenurile de șantier circulă deja pe linia Oradea-Cluj, recent modernizată prin PNRR

23:33 - Când filozofia lui Constantin Noica se lasă cu scântei. Lansarea cărții Tatianei Niculescu, un „meci” de box cultural...

23:24 - Eva, fiica Elenei Udrea, dă lecții de antreprenoriat la aproape 8 ani. Ce „afacere” are

23:15 - Laserul lui Coandă, legenda favorită a Războiului Rece

HAI România!

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Nicușor are sTOMAC tare!

Nicușor are sTOMAC tare!

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Proiecte speciale