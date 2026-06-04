Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat joi decizia Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea primelor capitole de negociere cu Republica Moldova. Șefa statului a apreciat că acest pas reprezintă o confirmare a sprijinului european pentru Chișinău și un semn că țara este pregătită să avanseze în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat decizia Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene de a demara pregătirile pentru deschiderea primelor capitole de negociere cu Republica Moldova.

Potrivit șefei statului, această evoluție reprezintă un semnal important de susținere pentru parcursul european al țării și confirmă faptul că autoritățile de la Chișinău sunt pregătite să continue procesul de aderare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, desfășurată în marja Conferinței de Investiții Moldova – Uniunea Europeană, organizată la Chișinău, a anunțat Președinția Republicii Moldova.

În cadrul discuțiilor au fost abordate reformele aflate în derulare, procesul de armonizare a legislației naționale cu normele europene și etapele care urmează în negocierile de aderare. Maia Sandu a reafirmat angajamentul autorităților de a continua reformele asumate, inclusiv în domeniul justiției și al administrației publice locale.

Republica Moldova a primit miercuri seară confirmarea oficială din partea Uniunii Europene că este pregătită pentru începerea negocierilor privind primul cluster de aderare, dedicat valorilor fundamentale. Confirmarea a fost transmisă printr-o scrisoare oficială trimisă de Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene către autoritățile de la Chișinău.

Documentul marchează unul dintre cele mai importante momente din procesul de integrare europeană al Republicii Moldova de la lansarea negocierilor de aderare, în iunie 2024, și deschide drumul către etapa formală a negocierilor pentru primul capitol major.

În scrisoarea adresată ambasadoarei Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari, statele membre ale UE arată că evaluarea realizată la nivel european indică faptul că țara este suficient de pregătită pentru deschiderea Clusterului 1 – „Aspecte fundamentale”.

Potrivit documentului semnat de Christina Rafti, ambasador al Ciprului și președinte al Comitetului Reprezentanților Permanenți (COREPER), autoritățile de la Chișinău sunt invitate să transmită poziția oficială de negociere pentru deschiderea acestui cluster.

Clusterul 1 este considerat unul dintre cele mai importante capitole din întregul proces de aderare la Uniunea Europeană. Acesta include domenii precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, drepturile fundamentale, reforma justiției și măsurile de combatere a corupției. Potrivit autorităților moldovene, următoarea etapă constă în finalizarea procedurilor administrative la nivelul Consiliului Uniunii Europene.

După încheierea acestor formalități, primul cluster va putea fi deschis oficial în cadrul unei Conferințe Interguvernamentale dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.

Conform informațiilor publicate de POLITICO și confirmate de oficiali europeni, poziția comună a Uniunii Europene ar putea fi aprobată formal în perioada următoare, iar conferințele interguvernamentale dedicate Republicii Moldova și Ucrainei sunt așteptate la Luxemburg în a doua parte a lunii iunie.

Republica Moldova și Ucraina au primit statutul de state candidate la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar negocierile de aderare au fost lansate oficial doi ani mai târziu, în iunie 2024.

În ultimii doi ani, autoritățile de la Chișinău au participat la procesul de evaluare tehnică desfășurat împreună cu Comisia Europeană pentru toate cele șase clustere de negociere.

Actuala conducere a Republicii Moldova și-a fixat drept obiectiv semnarea tratatului de aderare până în anul 2028, considerând integrarea europeană principalul proiect strategic al țării.