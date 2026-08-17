Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a reacționat violent, pe Facebook, după mesajele și comentariile apărute pe rețelele sociale în urma anunțului privind incidentul suferit în timpul unei vacanțe alături de familie.

Edilul susține că situația a generat inclusiv informații false și imagini trucate, pe care unii utilizatori le-ar fi distribuit cu scopul de a-l denigra.

Ceban a condamnat reacțiile celor care s-au bucurat de problemele sale de sănătate și a calificat asemenea atitudini drept „josnice”.

„Este absurd și atât de grav că unii se bucură că o persoană a avut un incident și a avut de suferit. Este josnic”, a scris primarul într-o postare pe rețelele sociale.

Edilul a susținut că, în urma incidentului, au fost lansate și informații pe care le consideră false, iar persoane din anturajul său ar fi fost supuse hărțuirii online.

„Îmi pare atât de josnic și atât de cinic să se manipuleze informații false doar pentru a mă denigra. Este absurd și atât de grav să văd cum unii se bucură că o persoană a avut un incident și a avut de suferit”, a transmis Ceban.

Primarul a afirmat că a observat inclusiv distribuirea unor fotografii modificate și atacuri îndreptate împotriva prietenilor și apropiaților săi. În același mesaj, el a ales să transmită urări de bine celor care l-au criticat.

„Eu doresc sănătate fiecăruia și nu uitați să fiți mai buni. Iar ceea ce nu ne omoară ne face mai puternici”, a adăugat edilul.

Ion Ceban a anunțat pe 15 august că vacanța petrecută împreună cu familia a fost întreruptă brusc după ce a suferit un incident. Primarul a precizat că trebuie să revină de urgență în Republica Moldova și că urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale la picioare. Anunțul inițial al lui Ion Ceban

Mesajul edilului a venit după ce anunțul său a generat numeroase reacții în mediul online, inclusiv din partea unor critici ai administrației municipale, experți și susținători ai formațiunii aflate la guvernare.

Și liderul PSRM, Igor Dodon, și-a exprimat sprijinul pentru primarul Chișinăului, condamnând speculațiile apărute după incident.

„Domnul Ceban a avut un incident, condamn categoric speculațiile. Domnule primar, sănătate, Doamne ajută și totul va fi bine”, a transmis Dodon.