O nouă lovitură de la Bucureşti pentru primarul de Chişinău. Ion Ceban, cu gândul la CEDO

Republica Moldova. Primarul pretins pro-european al municipiului Chişinău, Ion Ceban, rămâne în continuare persona non grata pentru Uniunea Europeană.

Curtea de Apel București a respins miercuri cererea primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, depusă împotriva Serviciului Român de Informații (SRI) și Poliției de Frontieră Române, cu privire la anularea interdicției de călătorie în spațiul Schengen.

Decizia este definitivă.

Interdicţia de călătorie a fost aplicată în baza unui raport al SRI, în care Ion Ceban este suspectat de colaborare cu serviciile secrete din Rusia.

Ion Ceban a reacţionat pe reţele la decizia instanţei de la Bucureşti. El a declarat că este hotărât să lupte până la urmă pentru dreptul de a călători în Europa, inclusiv şi prin sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

„Vom ataca decizia Curții de Apel București conform procedurilor legale. În ședințele de judecată, poziția oponenților s-a limitat în principal la chestiuni de procedură”, a scris Ceban pe Facebook.

În postarea de pe Faceebook, Ion Ceban şi-a reiterat poziţia că Bucureştiul ar face jocurile politice ale guvernării de la Chişinău, cu care el se află în relaţii tensionate.

„Iar în cazul meu este strict politic, o înțelegere ca să mă denigreze. Cu toate acestea, cetățenii noștri sunt înțelepți și își dau foarte bine seama că este o comandă politică din partea conducerii de stat”, a mai scris Ceban.

Pe 9 iulie 2025, autoritățile române i-au interzis primarului Ion Ceban accesul în România și în întregul spațiu Schengen pentru o perioadă de cinci ani. Alături de acesta, alți doi cetățeni ai Republicii Moldova au primit interdicții similare.

Ministra română de Externe, Oana Țoiu, a explicat că decizia s-a bazat pe documentarea unor „legături complicate” ale edilului Chișinăului cu reprezentanți ai Federației Ruse. Măsura fiind luată „din rațiuni de siguranță națională”.

La rândul său, Ion Ceban insistă că interdicția este motivată politic.

La sfârşitul lunii ianuarie, patru lideri politici din blocul, care până nu demult au cochetat deschis cu Moscova şi au făcut parte din anturajul fostului preşedinte Igor Dodon, s-au unit în blocul electoral Alternativa.

Este vorba despre fostul premier în perioada preşedenţiei lui Igor Dodon, Ion Chicu, fostul procuror general şi candidat la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, promovat deasemenea de fruntaşul socialist, prietenul mai vechi al fostului preşedinte – primarul Ion Ceban, şi fosta eminenţă cenuşie a Partidului Comuniştilor, Mark Tkaciuk.

Ei susțin că formațiunea va pleda pentru integrare europeană, va promova limba română și condamnă războiul din Ucraina. Precizăm că Mark Tkaciuk este vorbitor de limbă rusă.

Deşi cei patru susţin că vor promova limba română şi integrarea europeană, analiştii politici de la Chişinău consideră că este o alianţă periculoasă pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Experţii nu exclud că acest bloc ar fi pus la cale de strategii de la Moscova, reprezentând „calul troian al Kremlinului”.