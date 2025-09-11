Politica Primarul de Chişinău, interzis în continuare în spaţiul Schengen. Ultima şansă a lui Ion Ceban







Republica Moldova. Primarul municipiului Chişinău, Ion Ceban, rămâne în continuare persona non grata pentru Uniunea Europeană.

Curtea de Apel București a respins joi, 11 septembrie, cererea edilului de la Chişinău, reprezentat de avocaţi români, privind suspendarea interdicţiei de călătorie şi în tot spaţiul Schengen.

Avocații primarului Chișinăului au contestat interdicția, solicitând autorității emitente revocarea măsurii. Aceștia au depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a actului administrativ până la soluționarea cauzei pe fond. Ei susțin că decizia contravine drepturilor fundamentale și este lipsită de temei juridic.

Potrivit datelor publice de pe portalul național al instanțelor din România, judecătorii de la București au dispus respingerea cererii lui Ceban pe motiv că instituțiile chemate în instanţă nu au calitate procesuală în dosar.

În lista instituţiile reclamate de Ion Ceban se regăsesc Ministerul Afacerilor Externe și Inspectoratul General pentru Imigrări de la Bucureşti.

Decizia Curţii de Apel Bucureşti nu este definitivă. Documentul care menţine interdicţia pentru Ion Ceban poate fi contestat în termen de 5 zile la Înalta Curte de Casație și Justiție a României.

Ion Dragne, avocatul din România a lui Ion Ceban, s-a arătat surprins de decizia instanţei. E a calificat soluţia drept una „surprinzătoare”. Dar s-a arătat convins că va reuși să „întoarcem soluția în recurs”.

Pe 9 iulie 2025, autoritățile române i-au interzis primarului Ion Ceban accesul în România și în întregul spațiu Schengen pentru o perioadă de cinci ani. Alături de acesta, alți doi cetățeni ai Republicii Moldova au primit interdicții similare.

Ministra română de Externe, Oana Țoiu, a explicat că decizia s-a bazat pe documentarea unor „legături complicate” ale edilului Chișinăului cu reprezentanți ai Federației Ruse. Măsura fiind luată „din rațiuni de siguranță națională”.

La rândul său, Ion Ceban insistă că interdicția este motivată politic.

La sfârşitul lunii ianuarie, patru lideri politici din blocul, care până nu demult au cochetat deschis cu Moscova şi au făcut parte din anturajul fostului preşedinte Igor Dodon, s-au unit în blocul electoral Alternativa. Este vorba despre fostul premier în perioada preşedenţiei lui Igor Dodon, Ion Chicu, fostul procuror general şi candidat la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, promovat deasemenea de fruntaşul socialist, prietenul mai vechi al fostului preşedinte – primarul Ion Ceban, şi fosta eminenţă cenuşie a Partidului Comuniştilor, Mark Tkaciuk.

Ei susțin că formațiunea va pleda pentru integrare europeană, va promova limba română și condamnă războiul din Ucraina. Precizăm că Mark Tkaciuk este vorbitor de limbă rusă.

Deşi cei patru susţin că vor promova limba română şi integrarea europeană, analiştii politici de la Chişinău consideră că este o alianţă periculoasă pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Experţii nu exclud că acest bloc ar fi pus la cale de strategii de la Moscova, reprezentând „calul troian al Kremlinului”.