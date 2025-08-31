Politica A sfidat interdicţiile? Ţara în care a ajuns primarul de Chişinău







Republica Moldova. Primarul municipiului Chişinău, Ion Ceban, a ajuns în Italia, țară din spațiul Schengen, în care edilul ar fi primit interdicţie pentru o perioadă de 5 ani.

Ion Ceban a postat pe Facebook o înregistrare video, în care susţine că se află la Roma şi se laudă cu obţinerea unor investiţii importante pentru oraşul pe care îl administrează.

Ion Ceban susţine că a ajuns la Roma, unde va sta câteva zile, duminică, 31 august. Dimineaţă, edilul a publicat o înregistrare video cum depune flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea clasiilor din Grădina publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt”. După care adreseează: „Felicitări tuturor cu ocazia Zilei Limbii Române”.

Peste o oră, edilul a postat o altă înregistrare video, în care anunţă că blocul electoral Alternativa, din care face parte, a elaborat un cod de condută „pentru o campanie electorală corectă și civilizată”.

Înregistrarea din Italia a fost publicată peste zece ore. „Dragi cetățeni, eu sunt în Italia, la Roma. Am câteva zile pline de intrevederi, evenimente și discuții despre care vă vor informa suplimentar.

Am vrut să accentuez că doar în ultimele două săptămâni, Chișinăul a semnat acorduri în valoare de peste 2 miliarde 200 de milioane lei pentru diferite proiecte importante pentru Chișinău prin suportul și finanțarea prin diferite instrumente a Uniunii Europene”, a declarat Ion Ceban.

Pe 9 iulie 2025, autoritățile române i-au interzis primarului Ion Ceban accesul în România și în întregul spațiu Schengen pentru o perioadă de cinci ani. Alături de acesta, alți doi cetățeni ai Republicii Moldova au primit interdicții similare.

Ministra română de Externe, Oana Țoiu, a explicat că decizia s-a bazat pe documentarea unor „legături complicate” ale edilului Chișinăului cu reprezentanți ai Federației Ruse. Măsura fiind luată „din rațiuni de siguranță națională”.

Avocații primarului Chișinăului au contestat interdicția, solicitând autorității emitente revocarea măsurii. Aceștia au depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a actului administrativ până la soluționarea cauzei pe fond. Ei susțin că decizia contravine drepturilor fundamentale și este lipsită de temei juridic.

La rândul său, Ion Ceban insistă că interdicția este motivată politic. Rolul de a-l „denigra” în plină campanie electorală.

La sfârşitul lunii ianuarie, patru lideri politici din blocul, care până nu demult au cochetat deschis cu Moscova şi au făcut parte din anturajul fostului preşedinte Igor Dodon, s-au unit în blocul electoral Alternativa. Este vorba despre fostul premier în perioada preşedenţiei lui Igor Dodon, Ion Chicu, fostul procuror general şi candidat la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, promovat deasemenea de fruntaşul socialist, prietenul mai vechi al fostului preşedinte – primarul Ion Ceban, şi fosta eminenţă cenuşie a Partidului Comuniştilor, Mark Tkaciuk.

Ei susțin că formațiunea va pleda pentru integrare europeană, va promova limba română și condamnă războiul din Ucraina. Precizăm că Mark Tkaciuk este vorbitor de limbă rusă.

Deşi cei patru susţin că vor promova limba română şi integrarea europeană, analiştii politici de la Chişinău consideră că este o alianţă periculoasă pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Experţii nu exclud că acest bloc ar fi pus la cale de strategii de la Moscova, reprezentând „calul troian al Kremlinului”.